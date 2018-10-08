流產3次...求子之路好辛苦 她透露心聲：是不是和孩子無緣

2018年10月08日 19:11 林孝芸

「求子之路好辛苦...」一位人妻在網路上分享她求子的心得，非常想要懷孕的她，前陣子終於「又」受孕了，但卻不幸的失去了寶寶，「這是第3次流產了...」，不少網友看完她的故事都為她心疼，也紛紛留言鼓勵她：「加油！妳很勇敢」。

求子之路十分不容易。(圖/取自爆怨公社)

人妻在臉書社團《爆怨公社》貼文分享自身的故事。第一次懷孕是在她和先生都很年輕的時候，但寶寶卻不幸在35週時離開了他們。事隔兩年，她又再次懷孕，「但很不幸的因為身體健康狀況不佳，胎兒9週沒心跳了。我忍著，但還是在掛號櫃檯淚崩，做了搔刮手術..回到原點。」

再過兩年她又幸運的懷孕了，為了讓寶寶能有更舒適、健康的環境成長，她離開了喜愛卻操勞的工作，也在發現懷孕的隔一週馬上住院5天調養身體。但隔沒幾天，先生突然對她說：「我做了惡夢，寶寶像第一次一樣流掉了」，她只能安慰先生：「沒事，夢是相反的」，但不安的心情卻在她心中蔓延著。

前幾日，她突然無預警的出血，有了先前兩次經驗的她，並沒有很心慌，平靜的到診所照超音波、拿止痛藥，確定這次又是一個「空包彈」。今(8)日，她到了大醫院回診，最後確認了孩子又離開她了，「我沒有太多心情起伏，只想趕快把它弄出來..」

不少網友留言鼓勵她，要她相信寶寶會再回到她身邊。(示意圖/達志影像)

心碎的她最後也對想懷孕的女性們說：「這是長期抗戰，而且不是妳一個人的事。我有一個佛系老公，所以我要給所有老公們：老婆能不能懷孕，除了媽媽本身需要調養，老公們也必須配合檢查、戒煙、行房、幫老婆量體溫、幫老婆控制飲食、杜絕所有影響因素。畢竟孩子出生也是跟您大爺姓。老婆們，想想為了孩子，受點委屈、忍著不吃甜食、愛吃不能吃的東西、戒煙..當妳能抱著孩子，這些都不算什麼了。」

她的故事讓許多網友看完了都十分難過，紛紛留言：「辛苦了！有緣的話，妳的寶貝ㄧ定會再回來的」、「媽媽真的很辛苦，妳一定可以的！」、「祝福，調養好身體，等待寶貝回來找妳」、「我也是反覆流產了好多次，最近終於又懷孕了，很能理解妳的心情。我們一起加油！」