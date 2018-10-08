上學要檢查護照、過海關…孩子每天「走路出國念書」大嘆：好累！

孩子每天上學都要勘驗護照。(圖/翻攝自BBC影片)

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墨西哥境內一個名為Puerto Palomas的小鎮，近年出現了一個相當特別的景象。當地許多學生上課時，除了要攜帶書本、文具外，最令人不解的是，他們還需要攜帶「護照」才可以上學！因為這些莘莘學子們每天除了通勤上課外，還需要跨國、過海關才可以到學校就讀，讓他們忍不住抱怨:「上學路途非常累！」。

上學要檢查護照、過海關…孩子每天「走路出國念書」大嘆：好累！ 孩子每天「走路出國念書」大嘆：好累！（圖／翻攝自BBC影片）

綜合外媒報導，美國新墨西哥州州政府近年因為同意了墨西哥Puerto Palomas小鎮的婦女能到美國境內的Deming(戴明)市最近的醫院生產，因此當寶寶一出生，就算父母是墨西哥人，他們也是美國公民。

為了能享有美國公民的權利，Puerto Palomas小鎮的居民便紛紛讓產婦前往該醫院進行生產。待孩子長大後，希望受到美國教育的他們，便將孩子送往距離Puerto Palomas北方僅幾公尺的Columbus Elementary(哥倫布小學)就讀。據了解，該所學校雖實屬美國，但卻有75%實為墨西哥人但卻是美國公民的學生在那就學。

有媒體訪問了該所學校的學生，一名叫做Melanie Figueroa的女學生表示，自己每天都得早上7點起床準備上課，書包內還需準備護照。待爸爸載她去墨西哥邊境讓海關檢查完後，便把護照交給爸爸保管。但有些同學就沒有這麼幸運了，他們得隨身攜帶護照，因為他們的父母不能跨越邊境。

對此，Melanie 表示自己每天要「出國念書」真的非常累，因為除了通勤要花費很多時間外，還要走非常多的路。但是她的父親卻相當希望未來Melanie可以持續在美國就學，因為為了她光明的前途，這樣的選擇會對她相當有幫助。

文章來源：觀看影片請點我

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