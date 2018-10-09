高潮全被擋…婚攝秒撞飛新娘繼母 害她氣到轉身走人！

2018年10月09日 07:30 王佐銘

現代人人手一支手機，在生活中看見自己感興趣或值得記錄的畫面，便拿出來拍照錄影，不過技術真的會比專業攝影師還厲害嗎？近日在youtube上有一段影片吵得轟轟烈烈，一對新人正準備相互許下誓言、交換戒指，沒想到最關鍵的時候，新娘的繼母卻硬生生擋在眾人的面前，此舉更擋住婚攝拍下浪漫畫面的最佳時刻，為了想拍出美照，下一秒婚攝竟直接上前把媽媽撞飛，這段畫面一流出瞬間引起網友們熱議。

透過網路上流傳的影片可以看到，當時這對新人正在進行整段婚禮的高潮流程，準備要許下誓言、交換戒指以及親吻對方。下一秒，因為新娘的繼母實在太想要拿手機捕捉這個美好畫面，便上前走到新郎新娘前3步的位置，試圖近距離拍下那接吻畫面。

不過這樣自私的舉動不但引起了許多觀禮的親友們不開心，更直接擋住了新人們原來聘請來拍攝美照的婚攝鏡頭。為了不讓這最重要的時刻被新娘繼母破壞，攝影師便直接起身把對方撞飛，在中間好好拍下新人中最甜蜜的一刻。

然而新娘繼母被撞飛的過程全被後方的攝影機直接拍下，只見媽媽被撞飛後看起來非常不開心，但還是故作灑脫地離開現場。對此，許多網友們看到這段影片，表示婚攝實在太過粗魯，對長輩非常沒禮貌。不過婚攝事後也指出，其實她先前已經多次要求該位女士讓位，但是她仍然不斷向前卡位。且因為新人們最關鍵的接吻時刻即將來臨，因此才用如此強硬的方式清場。

對於婚攝這樣發表的言論，許多攝影圈的同業們也表示贊同，紛紛認為已有專業的工作人員在此，這類的事就留給他們來做。更揚言「抵制婚禮使用手機」請大家用眼睛與腦留下那美麗動人的時刻，而最重要的夢幻美麗畫面，就交給他們來捕捉便好！