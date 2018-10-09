裸體清潔員時薪高達「1819元」 嫩妹坦言：超好賺！

「裸體清潔員」提供全裸到府服務。(圖/取自Naturist Cleaners)

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英國日前出現一項非常新穎的職業「裸體清潔員」，員工會一絲不掛的到府服務，期間可以邊和屋主聊天邊工作。一位24歲的女職員出面分享她的工作心得，她表示：「覺得很自在，比在悶熱的辦公室好多了！」

裸體清潔員時薪高達「1819元」 嫩妹坦言：超好賺！ 公司對該職業有嚴格的規範，也希望顧客能給予相對的尊重。(圖/取自Naturist Cleaners)

根據英國《鏡報》報導，24歲的安娜(Anna)已經從事這項工作3個月，她表示自己以往從未在陌生人面前裸體，除了男友、家人或是親近的朋友外，但她認為裸體很自在，所以並不會在工作中感到緊張。回憶起第一次到屋主家打掃時，她什麼都不怕，只怕自己不能將環境打掃乾淨，「屋主非常友善，也會詢問我是否會感到自在，會開很多話題。我就吸吸地、掃掃灰塵以及打掃廁所，就是一些很簡單的工作」。她遇到的顧客通常都是單身男性，年齡從25-50歲都有，但目前為止都沒有遇到騷擾的情況。這份工作最吸引安娜的地方就是優渥的薪資，平均時薪可有45英鎊(約為台幣1819元)，比起一般的清潔人員，薪資硬生生差了2倍，「比起悶熱的辦公室，這份工作真的不錯。」

「Naturist Cleaners」(裸體清潔員)公司有嚴格的規範，會控管清潔人員到府和離開的時間，且屋主只能一人在家，不能拍照錄影，也不行觸碰清潔人員。公司也表示，能理解顧客可能會對女性裸體清潔員起生理反應，但公司不提供性服務，也相信清潔人員的專業，因此希望顧客能給予尊重。

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