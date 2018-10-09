撿骨阿公忘墳亂挖！開棺見女屍嚇跑 禮儀師：客2個月病死

2018年10月09日 08:18 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

中壢一名禮儀師接到撿骨案子，不過客戶卻遲到，導致他們只能在晚間挖墳，挖到一半時竟先看見棺頭，讓他們驚覺不對勁，客戶則拍胸脯保證「挖！我不會記錯的，有什麼事算我的」，豈料開棺卻是一具女屍，禮儀師趕緊向對方道歉，不過客戶回去後便倒地不起，兩個月後就過世了。

中壢一名禮儀師在PTT寫出親身經歷，由於叔叔以前做土葬的，因此經常需開棺撿骨，不過有些後代子孫，因5、6年沒去掃墓，導致連墳頭在哪都不清楚，有一次他們接到新竹撿骨工作，客戶表示要幫阿公撿骨，還先請地理師幫忙看時辰，約好日期在酉時開挖。

豈料客戶竟大遲到，導致他們快天黑才抵達墓地，由於是第一次在晚上挖墳，也讓原PO感到緊張，「遠處隱隱傳來幾陣吹狗螺的聲音，有種身歷林正英電影的感覺」，豈料骨罐卻埋得很深，挖了許久竟看見棺頭，讓一行人驚覺不對勁，但客戶仍堅持繼續挖「挖！我不會記錯的，有什麼事算我的」。

中壢一名禮儀師在PTT分享親身經歷，讓人聽了不寒而慄(圖翻攝自/ptt)

原PO與叔叔也沒多想，就按照客戶指示繼續挖，沒想到打開棺木後，裡面躺的不是客戶的阿公，而是一具女屍，這讓所有人都嚇傻，這時客戶卻歇斯底里起來，幾乎快要哭出來「你們有沒有聽到聲音？」、「女生的聲音....」，這時叔叔也顯得不安了。

就在此時三人聽見「嘻嘻」的笑聲，叔叔也火了喊「你還笑得出來哦」，但客戶急忙澄清，他根本沒有笑，一聽發現笑聲好像是女性的聲音，隨後嚇得跑回車上，而阿叔在後面追著說「抓那個跑最快的啦！」，原PO最後先是幫忙蓋上棺木並燒香祭拜，抱歉地說「這位姐姐，很抱歉驚動了妳，但我們只是照著吩咐做而已，真的不是有意的來打擾，明天開始我會請師父來給妳誦經，請妳不要生氣」。

禮儀師幫忙客戶挖阿公，沒想到卻挖錯，開棺驚見女屍全看傻(示意圖/達志影像)

而後七天，原PO與叔叔請了師父來誦經「那位老兄回去之後就一病不起，兩個月後就走了，到現在想起這事還是覺得很玄，不知道是不是因為阿叔叫她抓跑最快的那個的關係...」。許多網友表示「這種的該說罪有應得嗎？」、「那個人真的過去陪他阿公了」。

不過也有網友詢問，挖墳前難道沒有先確認墓碑名字嗎？原PO則補充，有些墳墓因風水關係，暫時不會先立墓碑「這兩個剛好都沒有立墓碑，通常沒有立碑的話會先插銘旌，但這很容易就壞了，所以都沒有看到只能憑印象」。