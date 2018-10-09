2018年10月09日 09:56 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

強開電梯門害岳父摔死遭疑謀殺 女婿淚：忘記爸爸了(影片來源/youtube/千尋千尋)

電梯若故障了，絕對不要擅自開啟。大陸日前曝光一段影片，只見一名女婿擅自打開電梯門，導致後方的岳父未注意，從8公尺高處墜落至電梯井死亡，而許多網友看過影片後，紛紛質疑女婿疑似是故意的，但該名女婿跳出來表示，當天是為了確認電梯是否故障，卻忘了爸爸就在身後。

根據《澎湃新聞》報導，事發於黔東南州岑鞏縣一處社區，當時女婿先是用鑰匙，自行轉開電梯門，豈料後方的岳父不清楚狀況，一腳踩進去後墜落身亡，影片在網路上流傳，引發網友熱烈討論，有人懷疑女婿為何會有電梯鑰匙，懷疑岳父死因不單純。

不少網友質疑女婿是故意的(圖翻攝自/微博)

不少網友質疑，認為女婿是故意的(圖翻攝自/微博)

而該名周姓女婿受訪時表示，9月24日當天中午，他將岳父接回家中過中秋，隨後岳父因表示，想去附近探訪親戚，恰好對方的家正是他上班地點，他在業務公司擔任水電工，平時對電梯進行檢查與維修，因此就陪同岳父一起前往。

不少網友質疑，認為女婿是故意的(圖翻攝自/微博)

但在等電梯時，周姓女婿發現右邊的電梯面板，疑似出現了狀況，電梯箭頭不停地閃，「然後我就掏鑰匙把門打開檢查，一打開我就看前面去了，就把爸爸（岳父）忘記了，我沒想到後面有人，是我爸爸（岳父）」，而他當時也反應不及，想要去拉人時，人卻已掉下去了，對此也感到非常難過。

但許多網友仍抱持懷疑，表示「反正我個人認為是間接的謀殺」、「才幾秒鐘就能把岳父忘記，是看到電梯就想修嗎？有這麼敬業？」、「電梯鑰匙，是專業人員才有的。不知道擰開電梯者，從哪來弄的電梯鑰匙？如果有人想要謀害人，使用這種方式，將會十分隱蔽」。