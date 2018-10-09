不忍心！貴賓狗骨瘦如柴 餓到忘記如何吃飯

不忍心！貴賓狗骨瘦如柴 餓到忘記如何吃飯(圖/取自Facebook/Senior Paws Sanctuary)

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今年6月，美國佛羅里達州坦帕市的一名婦人在逛街時，無意間從一棟空房子的窗戶看見一隻骨瘦如柴的狗受困在內，她趕緊請來動保局的人協助，事後發現屋內有三隻狗，其中兩隻在獲救不久後便過世了，僅剩這隻貴賓犬還活著。

Beni被Debbie帶回後細心照料健康有所好轉 Beni被Debbie帶回後細心照料健康有所好轉(圖/取自Facebook/Senior Paws Sanctuary)

這隻貴賓犬年約9歲，被取名為Beni，經過診斷發現牠患有糖尿病、腫瘤以及皮膚病，被判定要進行安樂死，但動物救援組織「Senior Paws Sanctuary」的創辦人Debbie Goldsberry向Beni伸出援手，決心帶牠回去照護扶養；Debbie帶Beni去看獸醫，驚覺牠雖然能將食物放入口中，卻不知道如何吞嚥。

在Debbie的細心照料下，Beni逐漸感受到人們對牠的愛護，開始恢復飲食，健康狀況因此有所好轉，原本脫落的毛髮也重新長了出來，但這時卻又傳出噩耗，獸醫檢查出Beni的腳上有癌細胞，並且已經是癌症末期了，雖然感到震驚又難過，Debbie仍表示她只希望Beni能夠快樂的度過接下來的每一天，而現在的Beni已經會搖尾巴表達情感，也有了喜愛的玩具，祝福牠接下來的日子都能幸福開心的度過。

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