「阿公快點好起來！」家屬病床邊溫馨喊話 護士冷回：他早就死囉

Andrew因罹患罕病而被送往醫院，沒想到卻因故死亡。(圖/翻攝自鏡報)

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日前英國一間醫院發生了起嚴重的醫療疏失，當時一名患者在深夜想獨自下床上廁所，沒想到卻摔下床造成嚴重的內出血並昏迷，經過搶救後仍回天乏術。但讓人傻眼的是，內部沒有一個人聯絡家屬，待他們隔日來醫院探望，試圖溫馨喊話喚他清醒時，醫護人員才表示患者昨日已故，讓家屬瞬間傻眼，並決定提告！

綜合外媒報導，英國一名62歲的老翁Andrew Dale因罹患了罕病，導致肌肉逐漸萎縮，無法擅自行動。家屬決定讓他長期住院治療，希望他能早日康復，沒想到在住院的第19天深夜，Andrew突然想上廁所，身旁沒人守候的他下床不慎重摔陷入昏迷，經搶救後仍不治身亡。

由於事發當晚他的家人剛好沒人在醫院，也沒有任何醫護人員向他們通知Andrew因故喪生的消息。隔日Andrew的妻子帶著一家大小前去醫院探望，對著仍躺在病床表情祥和、閉著雙眼的Andrew信心喊話了許久，巡房的醫護人員經過才過來表示：「他早就去世了呀！昨天就走了。」頓時讓剛知道消息的家屬傻眼。

對於這起嚴重的醫療疏失家屬決定提告，法醫勘驗Andrew的遺體後表示，他的確死於重摔，除了頭部受到重創外，脾臟還有破裂的跡象。而法醫也發現，院方疑似沒有在第一時間搶救他，而是待他失血過多後才發現。

對此，該所醫院發聲明誠摯地向Andrew的家屬及親友道歉，並表示會發生患者死亡卻未告知家屬的疏失，可能是院方醫護人員們在交班的時候沒有傳達清楚，日班的醫護人員以為夜班的同事已告知，才會釀出這樣的烏龍，因此感到非常的抱歉。

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