驚！高檔飯店床墊藏銀針 女房客被刺到出血恐遭感染

2018年10月09日 14:15 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

出遊玩找飯店得睜大眼睛！最近大陸湖南傳出一間有星級認證的飯店，女房客坐在床邊大腿突然被異物刺到出血，仔細看才發現床墊豎著一根銀針，因為不知道針頭會不會有毒，嚇得她狂奔醫院檢查，雖然目前無異狀，但醫師警告「有6週潛伏期」，不可掉以輕心。

綜合陸媒報導，5日湖南一名董姓男子和一群朋友入住長沙一間有星級認證的飯店，他們下午5點多入住飯店後，其中一名長髮女子先興沖沖地做到床上，但突然感覺到「刺刺的」，大腿就出現一個洞還流血；後來一行人仔細查看，才發現床墊竟豎著一根銀針，讓眾人超錯愕。

女房客被銀針刺到出血，但飯店表示只願意退還房錢，後續狀況與他們無關。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

長髮女子已被銀針刺到流血，眾人便趕緊帶她到醫院檢查，所幸目前「指標正常」未受到感染，不過，醫師強調有6週潛伏期，到時候才能確定是否真的無大礙。

後來董男表示有向飯店要求一張書面證明，萬一長髮女到時候真的有受感染能向飯店求償，請他們負責；但業者認為女子檢查完已經沒事，就代表事件結束，飯店的經理則出面回應，「因為當時正在休假，不清楚事情經過」，並強調銀針不可能是飯店的失誤，但願意退還他們住宿費。而董男一行人非常堅持，決定照樣付房錢，目前雙方仍在協商。