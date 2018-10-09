想拿點閱冠軍...13歲男童出賣親姊裸照 3分鐘刪除仍「傳遍全球」

南韓許多學童紛紛上傳自己親友的裸照。(示意圖/達志影像)

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南韓近年來成了偷拍大國，不少知名藝人、模特兒都身受其害，不但要小心與網友們視訊時遭錄影、截圖，現在恐怕連兄弟姊妹、父母兒女都得提防！近日當地就有一名年僅13歲的國小男童邊哭邊拿手機向警方求救，希望警方能將他上傳的姊姊裸照下架，但是仍然無法，早已遭萬千網友們分享到各大社群，釀了一起無法挽回的憾事。

據當地媒體報導，該名男童當初為了想在網路論壇奪得點閱率冠軍，因此偷偷拍下親姊姊的裸照，並將其上傳到論壇上。當時男童僅上傳了3分鐘，網友們便瘋狂湧入留言，並轉載到各大社群網站，包括GOOGLE+、Tumblr、Twitter、Facebook等，嚇得他趕緊刪除他所刊登的裸照，但是仍然無法阻止網友們的分享。

知道犯下傻事的他，趕緊前往警局對著警察們哭喊著「警察叔叔，我好後悔...可以幫忙刪除我姊姊的裸照嗎？」但早就為時已晚，警方也無可奈何。對此，南韓的警方表示，近年有越來越多年紀還小尚不懂事的學生為了想要出名，紛紛做出了類似的事蹟，例如偷拍家人的裸照、母親的睡衣照等。這樣的犯罪行為還在學童們間流行，甚至互相比較、分享家人的曼妙身材，因此讓警方感到非常的頭痛。

想拿點閱冠軍...13歲男童出賣親姊裸照 3分鐘刪除仍「傳遍全球」 網路上打「偷拍親姊」韓文便能看到許多網友的上傳。(圖/翻攝自google)

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