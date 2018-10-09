太狠心！鬼父「出租」子女當小偷 還捆綁虐打：他們學壞了

2018年10月09日 15:34 黃佑琳 / 綜合報導 / 綜合報導

實在太狠心！大陸一名父親竟然將自己的親生骨肉當成賺錢工具，出租給犯罪集團幫忙行竊，此外，男子還經常綑綁、虐待子女。目前他已被法院撤銷監護人資格，指定商城縣民政局為監護人。

綜合陸媒報導，今年8月2日，一名劉姓男子將大兒子綑綁在床上，被鄰居發現後報警，據了解，劉男和有精神疾病的妻子一共生了8名子女，其中，老二是女兒，被人拐走了，另一個兒子則是被妻子給燙死了，而剩下6個孩子，就經常被捆綁虐待。

男童身上有許多傷痕。（圖／翻攝自梨視頻）

影片中可以看見，一名全身赤裸的男童被綁在床上，旁邊還有2名年紀較小的男童也是全身赤裸，3個孩子身上皆有被打過的傷痕，孩子說，「他（父親）老捆我們」，捆手或捆腳，還把雙手背到後面捆住，有時還被吊起來，「他老打我們，使勁打」。

對此，劉男辯解自己是因為兒子調皮才綑綁他們「我在家門口打零工，去打井、挖溝，有鐵鏟，怕孩子受傷，也怕小孩掉井裏，就把孩子捆起來。」不過劉男也坦承，自己曾經將孩子「出租」給偷竊集團，幫忙掩護行竊，「讓我那小孩打馬虎眼，熟人介紹的，（孩子）滿月之後就『租借』出去，到五六歲送回來，『租』了5個（孩子），撈了一筆收入。」劉男表示，老五和老六因此被教壞，「教他開鎖什麼的都會，會盜竊，不把他捆住，出去要出大問題。」

孩子們目前已交由福利院撫養。（圖／翻攝自梨視頻）

虐兒事件曝光後，村委會日前向法院申請撤銷劉男的監護人資格，法院最終也判決，剝奪劉男的監護權及撫養權，孩子目前已交由福利院撫養，平時有專人照顧生活起居，目前，他們也已經慢慢適應集體生活。