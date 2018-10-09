2018年10月09日 16:07 王佐銘

盜29具「蘿莉童屍」製成人肉娃娃 變態作家：為了復活她們！

對大部分的民眾而言，親人墓穴中的財寶遭盜走肯定會非常氣憤，但若連親人的遺體都被偷走還被製成「人肉娃娃」恐怕更難以接受！俄羅斯一名男子於2011年遭警方搜索到家中有29具散發腐臭味的洋娃娃，經調查後發現，那29具洋娃娃本來都是貨真價實的小女孩，是男子潛入墓地盜取屍體後，自行製成的。當時消息一出，頓時引起國內外民眾一陣譁然。

綜合外媒報導，俄羅斯該名52歲男子名為Anatoly Moskvin，是位作家兼歷史學家。在他12歲時，因為參加一名11歲女童的葬禮，被迫親吻她的臉頰，結果卻突然愛上那種感覺，開始對女童屍體有著瘋狂的迷戀。

洋娃娃也被穿上了各種衣物。(圖/翻攝自鏡報)

大約在他40多歲的時候，他決定不再壓抑內心那強大的情感，決定開始盜取3-11歲女童的屍體。當時他只是把屍體帶回家簡單處理，待遺體內臟腐爛後再塞碎布填充，並幫屍體穿上衣物，讓祂們看起來更像一個活生生的女孩。但也因為屍體不易保存，因此有特別腐敗的他便會把屍體放回墓地，並找新的替代品來維持那些「人肉娃娃」的數量。2011年時，警方對Anatoly進行房屋搜索時，雖然僅發現29具，但實際上他已經偷了150多具女童屍體了，讓警方相當震驚。

據了解，那些人肉娃娃被警方發現時，外觀都被塗上了一層層厚厚的油漆顏料，因為Anatoly深怕祂們持續腐敗，但警方仍能聞到聞到濃濃的腐臭味。

對此，Anatoly的父母從來都不知道兒子這樣的可怕行徑，只知道他很喜歡自製娃娃，但卻不知道那些娃娃的原料竟然是真人的遺體。Anatoly被送辦後，還對著受害女童屍的家屬辯稱，是他們把孩子遺棄在那冰冷的地方，他這麼做是要「給祂們溫暖」還有「讓祂們復活！」聽了Anatoly所說的這些瘋話，他也因此被診斷出了精神分裂症，最終被強制送去治療。

沒想到近日，醫生卻說Anatoly的症狀已經逐漸穩定，將可以出院在家治療，讓許多民眾感到相當氣憤，直指他應該要終身監禁，不應該放這種怪物出來繼續危害亡者，除了能讓祂們入土為安外，也不會讓所有的民眾人心惶惶。