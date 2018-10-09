無言！路人要他放「比特犬」咬流浪汪 竟辯：想看牠的實力如何

路人要求她放比特犬咬流浪狗。(圖/取自爆怨公社)

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太莫名其妙了！一名女網友日前牽著飼養的比特犬在路上，突然被一名路人問到：「妳家的狗有身分證嗎？」她聽完之後一頭霧水，之後路人甚至提到前幾天看見女網友的友人牽著狗狗出來，他要友人將狗放開，因為他想看比特犬去咬路上的流浪狗，讓女網友很傻眼，直呼：「流浪狗不是生命嗎？」

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前她牽著狗去散步，一位男生突然走向她問：「妳們家的狗有身分證嗎？」，接著詢問狗狗的品種，她回答：「比特(犬)」，這時對方突然提到前幾天看見她朋友牽著比特犬出來，他要朋友將狗狗放開，但朋友不敢，「我問他為什麼要叫我朋友放我們家的狗，他說要叫我家的狗去咬那些野狗！」聽到這番話讓女網友更火大了，反問對方為何要做這種事情，沒想到男子竟然回：「因為牠們是流浪狗！還有要試試你們家這隻狗的實力」，這讓女網友超級無言，她在文末提到：「先生，其實我更想問你，野狗不是狗嗎？流浪狗不是生命嗎？怎麼會有這麼讓人火大的人啊！」

不少網友看完都傻眼，紛紛留言：「要放也是要先放去咬他！」、「這年頭瘋子真的很多欸」、「乖乖，妳家的狗狗又不是鬥犬，遇到一個神經病」。

比特鬥牛㹴(Pit Bull)，又稱比特犬，為數種鬥牛類犬之總稱。長約65公分，體重20至50公斤，雖然性情兇猛，對陌生人有敵意，但對飼主非常忠誠。

文章來源：爆怨公社

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