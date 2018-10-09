超惡劣！猴子遭遊客丟「辣條」餵食　吃一口辣到崩潰猛抓頭

猴子遭遊客丟「辣條」餵食，吃一口辣到崩潰猛抓頭。(圖/翻攝自梨視頻，圖中女子非丟辣條者本人)

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去動物園參觀時，千萬要克制好自己的手，不要亂餵食以免對動物造成不可挽回的傷害！日前葡萄牙才傳出遊客為了餵食長頸鹿卻害牠誤墜溝渠，傷重死亡的憾事，沒想到就算這起事件在全世界大肆報導，但民眾們也絲毫沒有反省的意思。最近網路上流傳了一段影片，大陸一所動物園的一隻猴子被餵食「辣條」，因為承受不了辣度，害得牠當場崩潰掙扎，讓所有的民眾看得相當心疼。

透過《梨視頻》的畫面顯示，本月6日有網友去寧波的雅戈爾動物園，當牠逛到猴子區時，卻驚見小猴子正在食用遊客丟入的「辣條」，因為實在太難受，害得牠當場崩潰，頻頻抓頭與顫抖，讓外頭圍觀的遊客看得非常不捨。

對此，園方表示該誤食「辣條」的小猴子目前相當健康，且動物園的管理員每天都會給動物們做紀錄，一旦發現異常，便會送醫治療。不過最重要的是，園方還是想提醒民眾「文明遊園」希望大家不要隨意拍打餵食。

據悉，「辣條」在大陸是不少人喜歡的一種零食，通常形狀為長條狀的圓柱體或者長狀扁平體。當中含有相當多的辣椒成分，甚至有些還加入辣椒粉以提升辣度。目前最辣的辣條名為「死神」，原料用於全世界最辣的辣椒，不少人挑戰後都沒有好結果，甚至還有人因為它而被送進了醫院，因此辣條的威力實在不容小覷。

文章來源：觀看影片請點我

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