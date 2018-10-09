慎入！你敢吃嗎...「嬰兒頭顱糖果」超逼真 網崩潰：像在吃小孩

超逼真的「嬰兒頭顱」糖果，出自於一位26歲鬼才級藝術家！(圖/取自qimmyshimmy IG)

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這年頭越有創意的東西，越能吸引人的眼球！一名年輕的鬼才級藝術家就創造出了「怪異甜點」，外觀有嬰兒頭顱、罐頭內臟、袋裝牙齒...等，因為實在太逼真了，讓人看久了不禁感到毛骨悚然，但也意外讓這位藝術家在網路上開始有了知名度，且有超過10萬人追蹤她！

慎入！你敢吃嗎...「嬰兒頭顱糖果」超逼真 網崩潰：像在吃小孩 「嬰兒頭顱」糖果，近看真的超逼真！(圖/取自qimmyshimmy IG)

出生於新加坡的26歲藝術家QIXUAN LIM，綽號「Qimmyshimmy」，白天的她是一名設計師，晚上回到家就化身為藝術家，她自稱自己是「意外的雕塑家」，想在真實和想像力中創造張力。

慎入！你敢吃嗎...「嬰兒頭顱糖果」超逼真 網崩潰：像在吃小孩 馬卡龍造型的創作。(圖/取自qimmyshimmy IG)

她的作品都十分的「獵奇」，最讓人離不開眼球的莫過於「嬰兒頭顱」造型的糖果，她精準的雕塑出剛出生的新生兒的神韻，不只做成單顆糖果，更有馬卡龍的造型。

慎入！你敢吃嗎...「嬰兒頭顱糖果」超逼真 網崩潰：像在吃小孩 罐頭造型的創作。(圖/取自qimmyshimmy IG)

更狂的不只如此，她的作品中甚至有「內臟類」，心臟、眼球、口腔都成為她取材的方向。雖然她的作品都以「食物化」的手法呈現，但其實這些都是「不可食用」的！她前衛的作品，更受到另類藝術雜誌《Juxtapoz》關注，還在IG上轉發分享，讓更多人看見她的創意。

慎入！你敢吃嗎...「嬰兒頭顱糖果」超逼真 網崩潰：像在吃小孩 QIXUAN LIM的作品十分多元。(圖/取自qimmyshimmy IG)

QIXUAN LIM這兩年都在荷蘭進修，近期她即將回到新加坡，而她的作品也因為太受歡迎，之後即將做成商品販售了，就讓我們一起期待這位鬼才級藝術家更多「怪奇」的創作吧！

看更多QIXUAN LIM的作品請點此
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