2018年10月09日 18:12 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

107歲理髮師「工作97年0病假」 常客讚：快剪了一世紀的頭髮(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

有許多年輕人出社會工作常常被罵草莓族，身體稍有不適就會請病假休息，美國紐約有一名現年107歲的理髮師曼西內利(Anthony Mancinelli)從11歲開始工作，至今沒有請過一天病假，目前依然身體健壯每天自己開車上班；儘管年紀大身體卻很健康，曼西內利早在2007年竟曾被金氏世界紀錄認證為「最高齡理髮師」。

據《紐約時報》報導，在1911年出生於義大利的曼西內利，是在8歲時與家人移民到紐約，從11歲就到當地的髮廊當學徒，沒有上學的他認真學習美髮技術，成功變成一名全職理髮師，當時替顧客剪頭髮只收25美分(約新台幣8元)，工作97年後，如今給曼西內利剪頭髮要19美元(約新台幣588元)。

曼西內利雖然已經107歲，但他目前仍是繼續工作，一個星期工作五天，從中午到晚上8點打烊間都不用休息，而且工作97年間，他不曾請過病假，甚至不需要戴老花眼鏡，也能替顧客剪頭髮；除此之外，曼西內利每天自己煮飯，自行開車上班，休假時還會動手修剪花園的灌木叢，平時也不需要服用任何藥物，他認為「多虧自己保有正確的心態」。

曼西內利工作97年從未請過病假，至今還繼續工作。(圖/ 翻攝自影片)

而曼西內利工作的髮廊「Fantastic Cuts」老闆則稱讚他，「一些年輕員工膝蓋和背部經常不舒服，還會坐在一旁滑手機，但曼西內利卻默默埋頭工作，比起20歲的年輕人，他做得更好」；有一名曼西內利的常客奧羅克(John O’Rourke)也表示，「他已經剪了快一個世紀的頭髮了」。

不過，曼西內利相伴70年的妻子在14年前已經過世，但他每天上班前都會去墳墓探望她，他自己也認為能繼續保持健康的生活，全部都歸功於他已逝的妻子，所以他從沒碰過菸酒，更沒讓自己因悲痛墮落沉淪。

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