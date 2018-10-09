懷胎8月遭酒駕撞死「一屍兩命」 老公葬禮淚抱亡女放入愛妻懷中！

老公葬禮淚抱亡女放入愛妻懷中。（圖／翻攝自臉書）

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酒駕害命的事件不斷在世界各地發生，近日美國加州就傳出了一起人倫悲劇！一名懷胎八個月的孕婦在高速公路遭酒駕的司機撞死，當場一屍兩命。對於妻女的喪生，孕婦的丈夫替她們一同舉行了葬禮，先是與另外三個孩子輪流抱抱妹妹，之後再把女兒遺體放到亡妻的臂懷中，場面相當哀戚，讓眾人相當不忍。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月9日，當時肇事的司機Marcos Forestal早已喝到神志不清，但仍執意開車。上高速公路後，便開車直接衝向孕婦Krystil的座車將其撞到變形、起火。由於Krystil受困在車內，待直升機前來救援後，送醫已和肚中的女兒不幸身亡。

據了解，當時肇事司機並沒有在車禍當下報警與叫救護車，反而在一旁冷血地用臉書直播，直到警方到場後，一測他的酒精濃度才發現早已超標許多，因而被逮捕。

懷胎8月遭酒駕撞死「一屍兩命」 老公葬禮淚抱亡女放入愛妻懷中！ 丈夫與兒女輪流抱著妹妹。（圖／翻攝自臉書）

也因為這起車禍，Krystil的老公與兒女失去了自己最重要的家人們。上月底，丈夫Zach連同另外三個孩子一同為老婆與尚未出世便離開的女兒舉辦葬禮。只見網路上流傳的照片可以看到，他們將早夭的妹妹打扮得像是個漂亮的小公主，輪流抱過後，在由Zach將愛女放入躺在棺木中的亡妻懷中，一行人陪著她們走完人生的最後一段路。

懷胎8月遭酒駕撞死「一屍兩命」 老公葬禮淚抱亡女放入愛妻懷中！ 丈夫心痛地把愛女放入亡妻懷中，並蓋上棺木。（圖／翻攝自臉書）

但令人傻眼的是，這次因酒駕害得一屍兩命的駕駛卻只被判了10年的監禁，讓Krystil的家屬氣得發起聯署，希望當地政府可以提高酒駕傷人、害命的罰責，目前已有8.4萬人響應。

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