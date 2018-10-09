師嗆「不說話沒人當你啞巴」 男童8年來不發一語

2018年10月09日 20:00 黃佑琳 / 綜合報導 / 綜合報導

隨口一句話都有可能造成孩子一輩子的陰影！新加坡一名24歲作家黃欽韋因8歲時被老師責罵「你不說話，沒人會當你是啞巴」，之後長達8年的時間在學校都沒有說過任何一句話，連咳嗽、打噴嚏也不敢發出聲音，更因此遭到同學霸凌，長時間的情緒壓抑讓他罹患了「選擇性緘默症」，所幸治療後成功克服病狀。

根據《海峽時報》報導，黃欽韋8歲時常常受到老師責罵或懲罰，不僅被要求到教室外面罰站，還會被老師拿課本丟後腦勺，某一天，老師更直接嗆「你不說話，沒人會說你是啞巴」，讓他受到相當大的打擊，從此在學校不發一語。

現年24歲的黃欽韋出版《沉默不是金》一書，希望能幫助和他有相同病症的人。（圖／翻攝自海峽時報）

之後他連咳嗽和打噴嚏都不敢出聲，異常的行為引來同學的霸凌排擠，甚至一度崩潰到自我傷害。雖然在家還是會和家人交談，但面對外界，他總是低著頭，更因此頸部肌肉僵硬，不僅有心理障礙，連身體也受到嚴重影響。

現年24歲的黃欽韋表示，他在9歲時確診「選擇性緘默症」，接受治療後終於在中學四年級快結束時，成功克服心理因素，和同學們交談。現在他出了一本書《沉默不是金》(Silence Is Not Golden)，希望能夠幫助與他擁有相同症狀的患者，「沒有人可以獨自過完這一生，尤其是那些經常面對漫長、艱難旅程的選擇性緘默症患者。」