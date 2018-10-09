7旬阿公看電影疑被孫子放鳥 落寞身影讓網友鼻酸：怎麼忍心！

7旬阿公看電影疑被孫子放鳥 落寞身影讓網友鼻酸：怎麼忍心！(圖/ 翻攝自臉書@嘉雯)

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許多人都有跟朋友約好卻被放鴿子的經驗，常常讓人又氣又無奈。馬來西亞有一名女子和朋友去看電影，鄰座有一名70多歲的爺爺熱心地分送買好的汽水和爆米花給其他觀眾，結果看電影看到睡著；他們表示老爺爺是被放鴿子，並將他落寞的身影拍下分享到臉書，許多網友看完很鼻酸，感嘆「他想看的不是電影啊」。

6日馬來西亞一名女網友在臉書發文，提到自己和朋友去看電影，發現一名老爺爺一拐一拐地走進影廳，手裡捧著很多杯汽水和幾包爆米花，走到他們身旁，將這些東西分送給其他觀眾，口中唸著「他們沒有來，uncle請你們吃，拿去吃拿去吃，不用錢的」；原PO和朋友默默收下兩杯飲料和兩包爆米花，她發現該名爺爺最後也看電影看到睡著，應該是沒有心情看電影。

原PO最後特別感謝這名爺爺請他們吃東西，也呼籲其他人「請那些約好了的人別輕易放飛機，一個70歲的老人家買了這麼多食物想和你們分享」，並上傳老爺爺一個人落寞的背影。

許多網友看完原PO遇到的故事都感到心酸，紛紛難過地回應，「怎麼忍得下心丟一個老爺爺一個人看電影？良心還有沒有啊」、「是不是要和家人一起看？有小孩子吧，可憐」、「好好對待自己親人，以後可能無機會」、「看見這個心裡很酸」、「應該是他的子女和孫兒不來吧」、「他想看的不是戲而是他兒女」、「等不到最想等的人」。

牽錯人了啦！萌娃緊抓假人手 ...

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