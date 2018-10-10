吃了還要退！阿桑買螃蟹激辯「死當活賣」凹退款…店家無奈倒賠

2018年10月10日 07:00 王佐銘

任職商業、服務業，往往都會有遇到「奧客」的經驗，特別是許多婆婆媽媽，為了想要替自己爭一點「福利」往往都會跟店家鬧得不可開交。近日，在大陸南京，就有一位阿桑跟市場的海鮮攤販吵著要退貨，甚至還鬧上了警局，最後逼得店家不但退款還倒賠錢，氣得網友大罵：「老而無德！」

綜合陸媒報導，這起事件發生在大陸南京的一個市集，當時該名老婦手上提著兩隻螃蟹對著海鮮攤販大鬧，因此引來民眾圍觀。據目擊者指稱，老婦表示自己在前幾天於該店花了70元人民幣(約新台幣320元)買了四隻螃蟹，沒想到回家煮了兩隻吃完後，卻發現另外的那兩隻已經死了，因此老婦人便認為先前吃掉的兩隻本來也是死的，故認為店家相當黑心「死蟹當活蟹賣」，所以要求退款！

對此，攤販認為對方是老年人，因為不想要過度爭吵影響生意，因此便退了老婦人民幣30元(約新台幣135元)，但她卻不滿意，認為老闆應該得全額退款才行。鬧到最後，店家終於忍不住報警。

警方事後表示，因為沒辦法查證被老婦一家人吃下的螃蟹是死是活，因此沒辦法插手。最後店家真的受不了了，認為再這樣吵下去，自己的生意就不用做了。於是又塞了張50元人民幣(約新台幣225元)給老婦人，這才讓整件事平息了下來。

對此，許多網友聽聞這件事後，紛紛留言表示「根本另類碰瓷」、「老而無德」、「就是有這種不文明的老人」、「人家賺得也是辛苦錢啊」、「老婦人這樣根本還倒賺呀」、「賠了螃蟹還賠錢？？？」、「這世道真的什麼人都有！」