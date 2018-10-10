吃飽才有力氣「動」！AV女優曝光成人劇組餐桌 份量多到嚇死人

一條美緒曝光劇組的食物照。(圖/取自一條美緒 推特)

友善列印

AV女優的工作，可說是個「體力活」，所以吃飽對她們來說是件非常重要的事情！今年3月才出道的新人一條美緒(一条みお)就在推特上曝光了劇組的午餐照片，不少網友看完都大嘆：「女優的工作真的好辛苦啊...」

吃飽才有力氣「動」！AV女優曝光成人劇組餐桌 份量多到嚇死人 滿滿一桌食物，分量十分驚人！(圖/取自一條美緒 推特)

一條美緒常常在推特上分享工作的照片，她近日也曝光了現場放飯的模樣，只見照片中泡麵、便當、章魚燒...一堆食物擺滿了桌子，雖然不是特別的豪華，但分量可是十足。

吃飽才有力氣「動」！AV女優曝光成人劇組餐桌 份量多到嚇死人 吃飽才有力氣繼續拍片！(圖/取自一條美緒 推特)

事實上，成人產業其實比大家想像中更加辛苦，她們可能從早上6、7點就必須到現場工作，先是化妝、定裝順便背腳本，一路拍攝到晚上甚至凌晨。若是一部片子分兩天拍，就很有可能兩天都拍到晚上8、9點，不但體力耗盡，也很容易餓！

若是當紅的女優，那就更加辛苦了，一個月可能要拍到28部片，一天工時可能超過12小時，就算沒有拍片的日子也要出席各種見面會、握手會，連一點自己的私人休息時間都沒有。

吃飽才有力氣「動」！AV女優曝光成人劇組餐桌 份量多到嚇死人 天海翼分享的劇組食物照。(圖/取自天海翼 推特)

先前AV界的大姐頭天海翼，也曾分享自己拍片現場的伙食，也是非常豐盛，加上劇組工作人員可能有5-6人，滿滿一桌的食物更是必須的了！

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