新婚才4天！夫妻買喜糖遇路塌陷落洞亡 老父淚：希望合葬

新婚才4天！夫妻買喜糖遇路塌陷落洞亡 老父淚：希望合葬(圖翻攝自/澎湃新聞)

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結婚才過4天，新人卻遇死劫！大陸四川達州一對新人，在本月3日剛辦完婚禮，雙方都沉浸在喜悅中，豈料新婚才過4天，兩人決定搭車前買喜糖給同事，竟遇到道路塌陷，被救出後仍不治身亡，新娘父親悲痛表示「拿了家裡的喜糖就好了，就沒有這種事情了」。

根據《澎湃新聞》報導，遇難的新婚夫妻是23歲小青與小龍(化名)，兩人是初中同學，而小青畢業後就在成都一間醫院工作，而小龍則是送貨員，因此小青父親牟昌國起初以家庭條件差異大，反對兩人婚事，但最終發現女婿的真誠與踏實，才安心的將女兒託付給小龍。

夫妻倆為了買喜糖，竟在路上遇死劫 夫妻倆為了買喜糖，竟在路上遇死劫(圖翻攝自/澎湃新聞)

而兩人也在年初領了結婚證書，並在本月3日舉辦完婚禮，兩家都沉浸在幸福之中。豈料婚後4天，兩人準備搭車回成都上班，期間想買點喜糖給同事，於是就至附近一間超市購買，沒想到卻在途中遇難，達川區一處行人道下午突然塌陷，面積達10平方公尺，小青這對夫妻與另一對父子，4人不幸掉落至洞中。

搜救小組於9日尋獲4人，但都已不幸身亡。牟昌國憶悲痛的憶訴，發生事故前一天(6日)，小青小龍還回娘家吃飯，豈料卻是最後一眼「小龍和小青生前已經在一起了，如果那邊（親家）同意，就把兩人安葬在一起...死後又何必分開呢？」，甚至表示「拿了家裡的喜糖就好了，就沒有這種事情了」。許多網友聽聞也悲慟不已。

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