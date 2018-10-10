2018年10月10日 11:24 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

亞裔網紅曝釣洋男秘訣「講亞洲男壞話」 真相卻讓人叫好(影片來源/youtube/Vivien Vuong)

種族歧視一直是全球問題，甚至不少台灣男性，仇視與白人交往的女性。最近有一名亞裔網紅，在youtube上傳命名為「亞洲女性如何釣洋男友？」的影片，但實際上，她是透過「反諷」的口吻，訴說不少亞洲女性過於崇洋媚外，建議還是找適合自己的較合適。

亞裔Youtuber薇薇安(Vivian Vuong)日前上傳一段影片，名叫「亞洲女性如何釣到白人男友？」，光是看標題就讓不少亞洲人不滿，但實際上她是用「反諷」的手法，去諷刺有些女性過於愛慕洋男的心態。

薇薇安在影片中提到，最近看了一部影集「致所有我曾愛過的男孩(To All the Boys I love Before)」，說這是她看過最精采的影片「我覺得做為一名亞洲女性，可以去愛慕白人男性」，為了要吸引白人男性，首先就要放下自尊與歷史，將自己打造成對方愛的形象。

不少網友認為講得很中肯，但也有人認為，每個人都擁有戀愛自由(圖翻攝自/youtube/Vivien Vuong)

期間還推薦了三種「白馬王子」類型，再來就是「告訴全世界，你多討厭自己亞洲人的身分，並且討厭自己」、「多說亞洲男性的壞話」，盡可能列舉出亞洲男的缺點，還得強調「亞洲男性都不是我喜歡的類型」，薇薇安最後笑著說「只要做到以上這些，那你就有白人男友囉！」。

而不少網友起初也誤會影片表達的內容，而看到最後都拍手叫好「她說得很有道理，身為一個黑人，我很能理解。她所批評的是，不少與白人約會的亞洲女性，甚至發自內心討厭自己」，不過也有網友表示「與誰交往是個人自由，不要隨便去批評他人」、「現在講求戀愛自由」。

不過薇薇安想諷刺的，或許是那些因討厭自身種族的女性，並不是說與白人交往不好，而是少部分亞洲女性盲目的崇洋，甚至因此討厭自己的國籍，但實際上，與西方男性交往，常會因文化差異性導致爭執，最重要的是，不管與哪個國家的人交往，只是遇到合適的人，都是最棒的選擇。