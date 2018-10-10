2018年10月10日 12:37 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

現在空氣越來越糟，不少人會購買空氣清淨機，改善家中空氣品質。最近有一名女網友，買了一台評價很好的空氣清淨機，因此想測試效能是否真的好，沒想到她的老公放了「連環屁」，竟讓上面燈號秒轉紅，而且連清3小時，讓不少網友笑翻。

一名女網友在《爆怨公社》表示，日前他們買了一台空氣清淨機，由於網路上評價很高，因此想測試其性能，當時他們先讓毛小孩經過抽風口「所有的燈號都顯示綠色優良狀態，結果我老公不相信這個燈號顯示，硬在抽風口放連環屁」。

測新買清淨機效能！他放連環屁GG 網笑：紅燈代表往生(圖翻攝自/爆怨公社)

豈料，空氣清淨機測到臭味後，燈號馬上由綠變紅，讓他們開心的表示「不辜負我們當初對清淨機的期待」，但隔一段時間後，卻他們卻好崩潰「過了三個小時，燈還是紅的！」，原PO表示「老公的屁是有多毒？」。事後有人詢問「你們有沒有把濾網的塑膠袋拆開？」，而原PO也確認，內部濾網沒有包膜。

許多網友笑翻，表示「紅燈代表已經往生」、「所以那個屁持續三小時」、「你老公施放的是毒氣」、「很明顯…要再買一台了，那台已經被屁弄壞掉了」、「進風口放屁，屬於人為破壞，喪失保固資格(結案)」、「看起來，改善妳老公飲食，才是最有效的空氣清新方法」、「濃度太高，3小時淨化不了」。