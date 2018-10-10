正宮大方感謝銀行員小三 贈錦旗「為我老公生理服務」

正宮大方感謝銀行員小三 贈錦旗「為我老公生理服務」(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

今年4月大陸海南航空才傳出有女空服員勾搭已婚男副駕駛，正宮竟送上錦旗「感謝她的服務」。最近大陸街頭出現另一名人妻效法，她發現老公和一名銀行行員有姦情，決定在街上高掛錦旗，寫著「感謝恩施村鎮銀行陳某某，為我老公提供生理服務」；消息曝光引起網友熱烈討論，直言「原來業績都是靠做上去的」。

綜合陸媒報導，8日大陸湖北恩施市金桂大道路邊出現一面錦旗，上面寫著「特別感謝恩施村鎮銀行陳某某，為我老公提供生理服務」，引起眾人熱議，有人推斷應該是一名人妻發現小三是銀行行員，和老公有姦情，才會效法先前大陸海南航空空姐勾搭副駕駛的戲碼。

被指控的銀行事後特別發聲明，表示肇事者的行為已對他們造成嚴重的影響。 被指控的銀行事後特別發聲明，表示肇事者的行為已對他們造成嚴重的影響。(圖/ 翻攝自微博)

不過，該面錦旗很快就被拆掉，而恩施村鎮銀行也公告嚴正聲明，強調掛錦旗的人此舉已對銀行及員工名譽造成影響，他們將對員工展開調查，同時也已經報警，盼警方能找到肇事者。

正宮送錦旗「感謝」小三的消息曝光，許多網友忍不住揶揄，「這不是很正常，業績都是靠做上去的」、「提供全方位服務」、「這樣才是理性治小三」、「事實就是如此，哪裡叫侮辱」；但有些人認為這種做法不妥當，家務事攤到檯面上講，旁人也理不清。

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