正妹買彩券！身障販搶挑幫刮 見中300元秒塞包：我選的

正妹買彩券！身障販搶挑幫刮 見中300元秒塞包：我選的(圖翻攝自/爆廖公社)

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／綜合整理

不少人見身障人士賣彩券，就會想去買一張做公益。日前一名女網友，向一名身障人士購買一張200元彩券，豈料對方不僅主動幫挑選，甚至要求要幫忙刮，沒想到彩券真的中300元，身障販竟直接將中獎彩券塞進包裡，表示這是她挑的、刮的，因此獎金屬於她，讓女網友氣得報警。

一名女網友在《爆料公社》表示，本月9日與朋友經過台大醫院門口，看見一名身障人士在賣刮刮樂，於是掏出200元購買，而朋友則有事先離開，豈料她正在挑選時，身障販竟從包中拿出彩券，接著說「這我精挑細選的，一定會中」，她心想對方都這樣說，因此也未拒絕。

沒想到正要刮時，身障販又按住了彩券，表示她可以幫忙刮，她看的速度比較快，女網友再次妥協，豈料對方隨便刮一刮後，就說了一聲「沒中」，隨手便將彩券收起來，但女網友發現上面還有一區沒刮，於是連忙提醒，身障販才又掏出來繼續刮。

沒想到果真刮中300元，這時身障販仍說沒中，女網友便回應「有啊！這有寫300(元)啊！」，對方看了一眼後，接著說出「喔！那這我幫妳挑的，我幫你刮的，這是我的」，接著又準備將中獎彩券收進包裡，女網友當場傻眼，於是趕緊將對方手上的彩券奪走，並小跑離開。

而身障販坐著電動輪椅，衝向女網友旁邊，並拉扯她的皮包，企圖搶走中獎的彩券，女網友嚇得大喊「叫警察！」，所幸當時有路人上前幫忙。女網友也釋出爭執影片，只見身障販先是打電話報警，之後看見女網友在錄影，於是又改口表示，拿彩券是為了幫忙換現金。

但當女網友釋出換錢的意願時，對方又指因態度不佳不給換，女網友透露，警方到場後，身障販不願配合甚至大聲喊「犯錯的又不是她」，還指控是因怕女網友拿去造假彩券，讓所有人都看傻眼。而一名台大醫院員工表示，該名身障販是慣犯，附近的人都知道她的惡行，因此沒有人會向她購買。

網友紛紛表示「真的不要把人的愛心踩在地上，社會有許多更需要幫助的人」、「這是慣犯了，她會利用民眾的愛心擅自刮彩券，佔愛心民眾的便宜」、「他之前請我幫忙買一張，我也跟他買了一張，他說他要幫我選，我趕時間本來買了要走，然後他也拿去自己刮，說中了要分紅，我也是很傻眼」。

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