1943年西裝男低頭滑手機？網見舊照嚇歪：時空旅行者

2018年10月10日 15:54 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

到底有沒有「時空旅行者」，一直是許多人討論的話題。英國一名男子日前在網路上，分享一張1943年的海灘舊照，詢問網友是否有人知道這是何處，豈料卻有眼尖網友發現，中間有一名男子疑似在「低頭滑手機」，引發網友討論，認為他可能是「時空旅行者」。

根據《太陽報》報導，多媒體藝術家漢佛利斯（Stuart Humphryes）上周一(1日)，在推特上分享一張舊照片，表示照片是1943年9月拍攝，猜測地點可能是康沃爾海灘，想知道海灘正確位置，並寫下「英國戰時工人逃到海邊」，不過卻有眼尖網友發現，中間一名穿褐色西裝的男子，似乎與他人不同。

當時所有人都坐在沙灘上曬太陽，而該名穿著褐色西裝的男子，卻獨自站在中間，低著頭看手中的物體，有網友表示「是我的錯覺還是他在…看手機？在1950年代？」、「他看起來像在看手機定位，確認自己的位置，他可能是時空旅行者」。

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z — BabelColour 🎞 (@StuartHumphryes) 2018年9月30日

也有人指出海灘正確位置，是位於紐奎(Newquay)的海岸沙丘海灘(Towan Beach)，而對於這些猜測，漢佛利斯則反駁「我認為那名男子只是在捲香菸，在1943年是沒有手機的」。