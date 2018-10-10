2018年10月10日 20:12 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

男子開車「一年收15張罰單」 未婚妻氣到秒退婚：車品見人品(圖/ 翻攝自微博)

一個人若是品行不好，居然連另一半都會被氣跑！最近大陸有一名男網友在網路論壇發文求救，提到未婚妻在他手機APP裡看到交通違規紀錄，一年總共違規15次，其中大多是因為「超速」被開罰單；沒想到對方氣到要退婚，更直言「車品見人品」，還馬上封鎖他，而婚禮、酒席都訂好了，讓他苦惱該不該挽回。

綜合陸媒報導，9日有一名男網友在網路論壇發文，表示前幾天未婚妻拿他的手機玩耍，透過一個APP查詢他的交通違規紀錄，結果被發現他光是今年已經被開了15張罰單，他自己覺得沒什麼大不了，但未婚妻卻氣得堅持要退婚，儘管他用甜言蜜語哄都沒有用。

未婚妻從男子的手機APP發現他竟然一年違規15次。(圖/ 翻攝自微博)

原PO分享兩人對話，未婚妻對於男子一年就違規15次感到氣憤，直言「我爸十幾年沒違規，為什麼你不行？你知道違規有多大的危害嗎？如果哪一天我跟你一起，你因為違規我們出事了怎麼辦？你有沒有考慮到這個後果？我沒有在跟你開玩笑」，最後丟下一句「這婚不用結了」，便馬上將原PO拉到黑名單，讓他頓時傻眼又無助。

未婚妻一句話不結婚讓兩家人鬧翻天，因為婚禮會場和酒席早已經訂好，卻在這節骨眼上退婚，讓他尷尬地問，「我還要去挽回嗎？」；他也表示對於未婚妻父親十幾年沒違規深感佩服，「我感覺她爸簡直不是人是神啊」。

原PO表示自己盡力哄未婚妻但未果，女方還堅持退婚，甚至氣得將他拉到黑名單，不願意再跟他溝通。(圖/ 翻攝自微博)

許多網友看完原PO被退婚的悲劇，紛紛給予各種意見，但有不少人認為他應該要好好反省，「我三年沒有違規過」、「如果我女友一年違規15次，我也不敢娶」、「未婚妻的話很對，哪天真的出事了誰負責？」、「真的車品看人品啊」；後來原PO也說了，自己正在極力挽回未婚妻，也向她保證「不會再違規駕駛」。