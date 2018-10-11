真人版「九命怪貓」！29歲男竟已死過9次 ...

2018年10月11日 07:00 林孝芸

澳洲一名男子今年才29歲，但他卻已經了死過9次！但他為何能一次次從死神的手離逃脫呢？原來是因為他患有「肥厚型心肌症」，醫生還警告他，若想要保住生命，就不要太常運動！

Jamie Poole患有「肥厚型心肌症」。(圖/取自Jamie Poole臉書)

綜合外媒報導，Jamie Poole天生患有「肥厚型心肌症」，這種疾病會使他的心臟某些部分變厚，無法運送足夠的血液到全身器官，嚴重的話甚至會引起致命的併發症。

Jamie Poole第一次發病是在他20歲時，當天他正在前往實習公司的路上，卻突然昏倒在路上，被送到醫院急救後才救回了一命，醫生也在他的體內裝上ICD(植入式去顫器)。

但裝上了ICD後，卻沒有因此穩定他的病情，短短九年內他就歷經了9次心臟突然停止跳動的情況，為了保住性命，他無法做出太刺激的行為，因為只要心臟跳動太快就可能讓他喪命，連他媽媽每周打電話給他時，都會玩笑地問：「這週死過了嗎？」

就在三年前，醫生告知了一個壞消息，他的心臟也許無法再撐過五年，之後他做了心臟移植手術，但就在手術中拿掉ICD後，他的心臟又突然停止了，幸好醫生及時搶救，否則他也許就此離開人世。

Jamie Poole享受生活，開始環遊世界。(圖/取自Jamie Poole臉書)

Jamie Poole醒來後，體悟到了「每一天活著都是奇蹟」，所以他暗自下定了決心，要把每一天都當最後一天來過，現在的他非常懂得享受生活，也在世界各地留下回憶，他的故事感動了很多人，不少人都因為他而體悟到「珍惜當下」。