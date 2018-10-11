BMW「神卡位」搶車道耍帥 1秒慘賠20萬駕駛崩潰：超後悔的

BMW「神卡位」搶車道耍帥 1秒慘賠20萬駕駛崩潰：超後悔的(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

開車安全最重要，卻有些駕駛愛耍帥，自己遭殃也造成他人危害。日前大陸浙江有一名男子開著一輛BMW要經過收費站，突然神卡位硬擠最右邊通道，正好與該車到的大卡車發生擦撞，除了修車耗費3萬元(約新台幣14萬元)，還得賠償收費站的1.5萬元(約新台幣7萬元)，1秒就慘賠20萬，讓他崩潰直呼「超後悔」。

綜合陸媒報導，8日浙江雲和一處收費站發生一起超糗車禍，一輛BMW在開進收費站時，突然加速耍帥硬要駛向最右側的車道，駕駛沒注意到車道後方有一輛大卡車，他的「神卡位」反而讓BMW夾在大卡車和柵欄之間，最終兩輛車卡在車動無法前進後退。

BMW駕駛硬要開到最右側車道，結果與後方大卡車一起卡在車道上。 BMW駕駛硬要開到最右側車道，結果與後方大卡車一起卡在車道上。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

BMW駕駛想耍帥搶快幾秒離開，反而害車身嚴重受損，右方前後門都深深凹陷，送去維修估價就要3萬元(約新台幣14萬元)，還得賠償收費站的信號接收器、信號輸送器及護欄等維修費，總共要1.5萬元(約新台幣7萬元)；駕駛想搶快1秒的後果，竟讓他得慘賠4.5萬元(約新台幣20萬元)。

事後駕駛解釋，原先就打算開在最右側車道，只是前方有一輛大貨車，所以心裡猶豫了一下，當他決定要開到右側車道就來不及了，「不知道自己在幹嘛，我現在很後悔」。事故畫面曝光後，不少網友紛紛感嘆，「一不小心可能命都沒了」、「替寶馬(BMW)默哀1秒鐘」、「這年頭開車都要注意」。

駕駛除了得花錢修車，還得賠償收費站維修現場損壞器材的錢。 駕駛除了得花錢修車，還得賠償收費站維修現場損壞器材的錢。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)
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