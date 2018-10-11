每天2000C.C.的水你喝對了嗎？ 醫師建議你這麼做

每天2000C.C.的水你喝對了嗎？ 醫師建議你這麼做(圖/shutterstock 提供)

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/綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載
每天2000C.C.的水你喝對了嗎？ 醫師建議你這麼做

每天喝水至少2000C.C.，這樣的飲水觀念應該常有所聞。而且，對於「多喝水」有益身心健康，肯定也是認同。只是喝水這種再平常不過的生活習慣，你都喝對了嗎？

自律神經科郭育祥醫師表示，肥胖者，特別是覺得自己明明已經吃很少了，卻還是瘦不下來，好像就連「喝水也會胖」，擔心多喝水會水腫，讓自己顯得更臃腫，於是乎就減少了喝水量。但人體7、80%都是水分，當我們需要代謝任何物質或者是進行各項生理反應，都需要使用到水分。缺水的身體要減肥成功比登天還難，因為正常情況下，我們的身體每天都在進行新陳代謝，過程中人體會自然產生許多不好的物質，倘若身體水分不足，老廢物質無法順利排出體外，堆積在體內會影響代謝的效率，而身體也會展開自我防禦機制，產生脂肪來包覆這些不好物質，代謝得少堆積得又多，減肥怎麼可能會成功！喝水之於健康、之於瘦身，重要性可見一斑。

怎麼樣的水分攝取量才足夠、才正確呢？郭醫師建議，如果體重在100公斤以下，建議一天飲水量設定在2000C.C.。白開水、烏龍茶、綠茶、紅茶、黑咖啡、氣泡水等，基本上只要是無糖的都可以。但是菜湯、肉湯、牛奶、豆漿、黑豆水、紅豆水、薏仁水、檸檬水等等，就算不例外加糖，也不建議拿來取代前述的飲水種類。菜湯肉湯是因為常含有過多的油脂。牛奶與豆漿一來因為熱量過高，二來因為可能內含雌激素等賀爾蒙，容易紊亂我們的內分泌，導致減肥失敗。至於也是強調健康訴求的各式穀物水或者水果水，即便沒有另外加糖，但溶解在其中的澱粉質或果醣，也都屬於醣類，容易可能引起血糖波動，誘發胰島素分泌，轉化脂肪囤積，所以能免則免。

至於喝水的方式，一天2000C.C.的大水壺擺在面前可能會有些壓力在，郭醫師則是建議「化整為零、少量多次」，準備一個150C.C.左右大小的杯子，一個小時喝個一次。一天下來，2000C.C.的基準量自然就可以輕鬆達標，不會對每天得喝上大量的水而感受到負面的情緒。喝水可說是再自然不過的一件事，讓自己喝得舒服、喝得健康，這樣每天定量的喝水才有真正的意義。

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

文章來源：Dr.Guo‧《郭育祥診所》

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