一鞭屁股就開花！「時速160km」超狠鞭刑 網友嚇呆

2018年10月11日 10:06 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞伊法鞭刑和刑事鞭刑的差別。（影片取自臉書《大馬2勢力》）

台灣酒駕肇事案件層出不窮，不少民眾提議效仿他國鞭刑制度，以達嚇阻作用。事實上，大馬鞭刑區分為「伊斯蘭教法鞭刑」與「司法鞭刑」兩種，近日大馬行刑官即公開示範這兩種鞭刑，畫面曝光讓不少網友相當吃驚，直呼這兩種鞭刑根本天差地遠，下手輕重差很大。

影片中可見，一名行刑官分別示範兩種鞭刑打法，「伊斯蘭教法鞭刑」不是要讓犯人感受十足的痛苦，而是讓犯人感到羞恥，因此下手比「司法鞭刑」輕許多，僅使用手腕的力量，不可舉起手臂，鞭打完通常只會造成皮肉傷。

反之，施行「司法鞭刑」時，行刑官會先伸長手臂、高舉藤鞭，接著以單腳為軸心，扭腰全力地將藤鞭甩在犯人的屁股上，以籐鞭鞭尾超過時速160公里，狠狠抽破犯人臀部皮膚，一鞭就能皮開肉綻。

不少網友看了影片後驚呼「看得我屁股都夾起來」、「刑事鞭刑抽2下就爆血了吧」、「我感覺那個假人被打下去的瞬間陷下去了」、「不如死刑吧」；也有網友認為，若要減少犯罪率，尤其是酒駕肇事、殺害及性侵等都應該要判處鞭刑，「絕對要全球通用」、「台灣太需要了」、「性侵犯要轉180度過來，打正面。」

但也有網友認為，這是人權退步的表徵，並感嘆道「台灣就算有鞭刑，屆時挨鞭的也只是那些沒錢沒勢的違法小民。有錢有勢的人和狗官及豬仔民代永遠也鞭不到。」對此，則有馬來西亞人說「你們別傻了，說什麼台灣需要第二鞭法，就沒人敢貪污了，笑死！馬來西亞鞭屁股那麼多年，貪污有停過嗎？」