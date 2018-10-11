清末代宮女揭後宮殘酷刑罰 可以掐耳朵、拿針扎但「這部位」絕不能打

清末代宮女揭後宮殘酷刑罰 可以掐耳朵、拿針扎但「這部位」絕不能打（圖／翻攝自愛奇藝）

友善列印
／綜合報導

清朝宮廷劇《延禧攻略》和《如懿傳》讓不少觀眾看得廢寢忘食，連帶後宮「規矩」也獲得高度討論。除了後宮妃嬪需要謹守禮儀規範，就連宮女也馬虎不得，包括睡覺姿勢、吃飯習慣等，都受到嚴厲要求，甚至還規定妃嬪在教訓宮女時，「這部位」絕不能碰，否則就是違反宮規，一名曾伺候過慈禧太后的末代宮女就曾口述講解清朝後宮的情況，出了一本《宮女談往錄》。

隨著宮鬥劇熱播，後宮爭寵戲碼不斷，劇中妃嬪對宮女呼來喚去，想打就打、想罵就罵，搧耳光更是家常便飯，但事實上真是如此嗎？一名伺候過慈禧的末代宮女何榮兒就曾出書解開宮廷秘辛，她透露，宮女都是出身八旗，地位不算太低，最年輕的可能只有12、13歲，打耳光是太監司空見慣的事，但宮女一般不會打臉，因為「臉是女人的資本」，除非犯了不可饒恕的錯事，否則宮裡規定是不能打臉的。何榮兒透露，慈禧太后就曾命令隆裕皇后狠甩珍妃耳光，目的就是為了羞辱珍妃。

宮裡老一輩的宮女時常會責罰小宮女，這屬於合法私行，諸如擰耳朵、掐手臂、敲腦袋、拿針扎…等等，老宮女下手再重，小宮女也只能忍著，不能出聲；若是冒犯了主子，便會由敬事房的太監執行刑罰，這些刑罰非常殘酷也極盡羞辱，一般受刑的宮女會被扒下褲子，在眾多太監面前進行杖責，往往血流淋漓，疼痛不堪。

另外，在紫禁城中也有一項特別規定，對宮女「能打但不能罵」，原因在於皇帝及太后都相當迷信，罵人可能一不小心會帶出不中聽的話來，觸犯宮中忌諱，再加上，清朝的宮女都是旗人，按慈禧太后的話來說「都是隨龍過來的，罵誰也不合適」。

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