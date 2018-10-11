女大生嘆幼年曾遭性侵 「最好的朋友」聽完又玷汙她4次

2018年10月11日 14:19 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有時候傷害自己的人，就是身邊最親近的人！澳洲詹姆仕庫克大學有一名女大學生在宿舍和男性好友聊天，對方知道她未成年時曾遭到性侵，竟照樣對她下手，讓她想起恐怖的經歷，無力反抗，最後硬生生被施暴玷汙4次；而「最好的朋友」逞獸慾的行為，害她以後的生活都將活在恐懼中。

綜合外媒報導，去年澳洲詹姆仕庫克大學的學生宿舍發生一起性侵案，一名女大生提到自己當天和要好的男性好友單獨共處，兩人的關係好到男方知道自己在未成年時曾被性侵過，但還是對她出手，嚇得她回想起先前的悲慘經歷，整個人無法動彈，只能任由對方擺布。

女大生出庭後表示，自己當天遭到「最好的朋友」施暴性侵4次，更難過地提到事後每個人問她的第一個問題，都是問「妳穿了什麼」，好像質疑是她誘惑男性好友，「我最好的朋友突然抓住我，並脫了我的內衣，如果我叫得更大聲一點，真的就不會被性侵？我說『不』拒絕了也沒用，以後我要怎麼尊重自己」。

未成年時期就曾遭到性侵，女大生沒想到長大後還被「最好的朋友」玷汙，她說自己像是被撕裂，已經無法完整。而女大生的好友為了自己一時的歡愉，導致對方得痛苦一輩子，法官最終依性侵罪判男子5年有期徒刑，緩刑2年6個月。