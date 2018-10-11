女大生嘆幼年曾遭性侵 「最好的朋友」聽完又玷汙她4次

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

有時候傷害自己的人，就是身邊最親近的人！澳洲詹姆仕庫克大學有一名女大學生在宿舍和男性好友聊天，對方知道她未成年時曾遭到性侵，竟照樣對她下手，讓她想起恐怖的經歷，無力反抗，最後硬生生被施暴玷汙4次；而「最好的朋友」逞獸慾的行為，害她以後的生活都將活在恐懼中。

綜合外媒報導，去年澳洲詹姆仕庫克大學的學生宿舍發生一起性侵案，一名女大生提到自己當天和要好的男性好友單獨共處，兩人的關係好到男方知道自己在未成年時曾被性侵過，但還是對她出手，嚇得她回想起先前的悲慘經歷，整個人無法動彈，只能任由對方擺布。

女大生出庭後表示，自己當天遭到「最好的朋友」施暴性侵4次，更難過地提到事後每個人問她的第一個問題，都是問「妳穿了什麼」，好像質疑是她誘惑男性好友，「我最好的朋友突然抓住我，並脫了我的內衣，如果我叫得更大聲一點，真的就不會被性侵？我說『不』拒絕了也沒用，以後我要怎麼尊重自己」。

未成年時期就曾遭到性侵，女大生沒想到長大後還被「最好的朋友」玷汙，她說自己像是被撕裂，已經無法完整。而女大生的好友為了自己一時的歡愉，導致對方得痛苦一輩子，法官最終依性侵罪判男子5年有期徒刑，緩刑2年6個月。

文章來源：Daily Mail

「敢背叛我兄弟？」3男鐵軌旁... 搭車口渴卻喝到「溫溫的尿」 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。