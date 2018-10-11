抽水肥「一車1萬5」她上網查價竟差10倍 氣炸了

2018年10月11日 14:31 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名女員工因為公司廁所馬桶堵塞，找來了水電師傅查看後，發現是化糞池滿了，於是又找了水肥車來處理，沒想到對方開價一車15000元，不了解行情的她儘管覺得價格偏貴，但也不疑有他的結清費用，沒想到隔天又發生同樣狀況，上網一查才發現別家只要3、4000元，環保局一車更只要1500元，價差10倍！讓她痛批「樂透都沒中過，就抽中一家如此黑心的水肥公司了！」

女員工今（11日）在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，當時她上網搜尋水肥公司時，直接致電網頁排名第一位的公司，對方表示以量計價，需要到現場評估，事後更開出一車15000元的價格，「當下我就覺得這個價錢是蠻高的，但是因為想說，應該不可能會抽滿一車吧（畢竟我們公司人數不多，算小型公司，加上當時公司已屎味沖天），所以就直接讓水肥先生作業了。」

抽水肥的時間約進行20分鐘後便結束，女員工問了一句「這樣有抽滿一車嗎？」水肥先生則回應「有啊，一車滿滿滿…」於是她就默默的付了15000元。沒想到隔天化糞池又爆了，老闆得知後痛罵她沒有貨比三家，要她多比價，「後來我問了2－3家，都是以一車來計算，一家是6.5噸的車3500元、一家是7.4噸的車4500元，不管一車有沒有抽滿，出一台車，就是這個價格…這時，我也已傻＋悶了。」

女員工氣不過致電到水肥公司理論，對方卻反嗆「你可以找別家啊！」讓她超無言，「也是想奉勸各位大大，要三思而後行。」不少網友紛紛留言回應「去申訴吧，太誇張了，多給的錢要回來」、「真的是水肥車，有夠肥」、「好貴的黃金」。

也有網友分享自己的經驗，「嚇死人了，我每次叫水肥車都收1500…妳的好貴啊」、「環保局的1500」、「公司幾年前抽一台3000，這個月抽一台還是3000元」、「好扯啊，我當初請來抽化糞池1－2000，然後通水管2－3000的樣子，加起來差不多5000吧！怎麼你遇到的這麼誇張」。

另外也有人表示「我也是馬桶爆了，找來一個全身刺青男子，連水肥車都沒有，用鋼瓶加管子插入馬桶，說要打藥劑去融化凝固糞便，過程約15分鐘就說好了，收了15000！當然過兩天又爆了！看看我的遭遇，比你更慘吧！」