9歲女童公園遛老虎嚇壞路人 老爸淡定：還小不會傷人

2018年10月11日 15:34 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有許多家庭會飼養貓狗當寵物，大陸有一名9歲女童卻在公園遛老虎！原來她的父親孫姓男子是一名動物園飼養員，因為怕新生的小老虎遭到老虎媽媽壓死，暫時交由孫男照顧，才會讓女兒帶著小老虎出門散步；而他們遛老虎的行為也嚇壞不少路人，但孫男表示，「牠還小不會咬人，很放心」。

據陸媒《東南早報》報導，福建泉州有一名孫姓男子是動物園的飼養員，因為園內老虎生產後不小心壓生新生小老虎，其中一隻小老虎「虎妞」倖存，動物園決定先交由人類飼養，待牠長大後再帶回動物園，因此將此重任託付給孫男；而孫男也讓自己9歲女兒和虎妞玩耍，常常一起到公園散步。

有民眾發現公園裡有女童在「遛老虎」，有些人嚇得不敢靠近，也有不少人好奇湊近圍觀。(圖/ 翻攝自微信公眾號@東南早報)

因此有民眾發現公園裡有女童在「遛老虎」，有些人嚇得不敢靠近，也有不少人好奇湊近圍觀，擔憂小老虎是否會傷人，怕小女孩玩一玩就受傷，但孫男表示，「老虎還小，也不會攻擊人，所以很放心讓她們一起玩」。

不過，孫男也強調「虎妞」遇到陌生人也是會攻擊，咬人之後不會痛也沒有明顯傷口，但一個月後就不同了，虎妞長大後咬合力就會變大，遭到啃咬就會受傷，因此到時候就得把牠送回動物園飼養，女兒也不能和牠一起玩耍。