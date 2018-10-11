「芭比網美」整容109次月入760萬 直播撕書：傻子才讀！

2018年10月11日 16:16 王佐銘

大陸一名90年後出生的網紅，因為認為自己就算不讀書，也能靠著自己經營的公司賺進可觀財富，因此多次口出誑語表示「傻子才看書！」等，更在直播上當場撕了粉絲所送的書籍，離譜行徑讓網友們相當傻眼。不過近日她也大方承認自己的月收入有多高及在臉部動刀109次。

綜合陸媒報導，該名網紅名為芙伊伊，今年初曾因為在直播當場撕書引發爭議。據了解，當時粉絲送她了一本叫「史玉柱的創業智慧」的書當作新年禮物。沒想到她不但不領情，還表示自己從來不讀書，更說出「史玉柱是誰啊？理都不想理」覺得對方很醜，便把書給撕了。

網紅直播撕書。(圖/翻攝自微博)

當時，她的微博被大批的網友們灌爆，紛紛嗆她奢侈等，但她也無畏批評，反而回嗆網友自己有自己的生活方式，要想讀書網友們要讀書就繼續讀，她過她自己想過的生活，下次要是有人繼續送她書，她還是會撕掉。因為她認為自己就算不讀書也能賺很多錢、開名車、背名牌包，甚至還能去演講，因此對她而言真的不需要讀書。

據悉，芙伊伊出生富裕，不過也曾因為父親沉迷賭博，導致家道中落，更害得她曾下海到酒店坐檯。不過為了想要讓自己的長相更加美麗，她也為此動刀了109次，基本上全身都動過刀，也大方承認眼睛8次、鼻子9次、胸部做了8次，次數多到數不清，但她表示僅有「陰道縮緊」這手術沒有做過。

目前，芙伊伊自網路上創業後，半年內月薪從人民幣1500元(約6700元新台幣)狂漲至15萬元(約67萬元新台幣)。不但開了實體店面，就連加盟金也是天價金額，高達百萬人民幣。

此外她也投資整形診所，讓自己當成了活招牌，一個月月收入就替她賺進了約170萬元人民幣，獲利相當可觀。更直言自己就是愛花錢，認為一個女人沒有享受過貴的東西，那就不知道幹嘛出生了?