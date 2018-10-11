2018年10月11日 16:44 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

女主播「揹著小助手」報氣象 百萬網友被萌翻：眼裡只有他(影片/ 取自臉書，如遭移除請見諒。)

新聞台主播通常給人的第一印象都是正經又專業，最近美國明尼蘇達州出現一名女氣象主播蘇西馬汀(Susie Martin)「揹著小助手」，在鏡頭前講解天氣，讓民眾被萌翻，因為小助手靜靜倚靠在她背上，百萬網友看到心都融化，直言「目光只看到他，已經不在乎明天天氣會怎樣」。

綜合外媒報導，5日天氣預報公司「Praedictix Weather」營運主管兼氣象專家蘇西馬汀在播報氣象時，特地穿上背帶揹著1歲大的兒子一起工作，響應「國際嬰兒背帶周」；從畫面中看到蘇西馬汀背上的「小助手」安靜地不打擾媽媽工作，打哈欠後就閉上眼睛進入夢鄉。

蘇西馬汀響應「國際嬰兒背帶周」，5日播報氣象時特地揹著1歲的兒子。(圖/ 翻攝自影片)

蘇西馬汀事後表示，想透過自己的專業向大眾宣導如何使用嬰兒背帶，以及讓大家理解有許多職業婦女都面臨家庭事業兩頭燒的窘境，但她認為透過這次的體驗很棒，「因為我可以在安撫小孩的時候，同時兼顧我的工作」。

這段影片曝光後，有破百萬網友被萌翻，大家紛紛留言讚嘆，「這感覺可以幫到很多雙薪家庭」、「太可愛了，多希望我工作的時候我的孩子也睡在我背上」、「看完後我還是不知道明天天氣會不會下雨，因為我只看到一個小朋友睡著後甜甜的臉蛋」。