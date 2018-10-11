白牆塗黑十字架！她傻遇「上帝的公主」蹭住趕不走

2018年10月11日 16:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

好心將房子供人借住，沒想到卻迎來大麻煩！一名女網友上網抱怨，有位高雄友人提出讓女兒到台北家裡借住的要求，沒想到事後又說希望借住到畢業，不僅如此，友人女兒甚至私下擅自使用屋主毛巾、拖鞋等衛生用品，離譜的是竟還用黑色油漆在牆上塗鴉，畫上不少十字架符號，然而友人得知女兒的脫序行徑後，僅強調愛女是「上帝的公主」，以「神的兒女不應計較太多」為由向女網友曉以大義。

原PO昨（10日）晚在臉書社團《爆料公社》PO文抱怨，透露上月一位母親住在高雄的友人詢問，可否讓女兒到台北借住，原PO母親因一念之仁，便允諾答應，沒想到對方搬入後，家長才說「希望女兒能在家借住三到四年，直到在某基督書院畢業為止。」讓原PO相當無奈，她強調自己並沒有特定的宗教信仰，對基督教也沒有偏見與歧視，「這樣長期蹭住的行為讓我們完全都傻眼了，但在這位基督徒朋友的眼中看來，這是神的旨意，要讓我和她女兒一起成為屬靈姐妹領受上帝的恩典。」

原PO又說，當時她有留意到對方女兒入住家中後，並沒有帶生活用品，「於是我除了拆開一對全新羽絲絨枕頭供她使用外，也找出床單被套等再洗過一次後交給她使用，但這在她們看來我服侍上帝的公主是理所當然的事，完全沒有一句感謝。她沒帶個人浴巾毛巾，就直接拿我的來用…」。除此之外，對方還私自使用原PO毛巾、拖鞋等用品，更在原PO不知情的情況下帶朋友回家玩。

原PO也抱怨，對方相當沒有時間觀念，搬進來不久後還曾在凌晨1、2點打電話給她，「這種白目行為和生活小細節上的摩擦不勝枚舉，讓我們徹底崩潰的事是發現她女兒將所住房間的牆壁塗上了黑色的油漆…」只見牆面畫上許多大小不一的十字架符號，當原PO媽媽轉告對方家長後，對方卻稱那是「女兒尚未完工的藝術塗鴉創作」，種種行徑讓原PO實在無法忍受，最後只好以整修房子為由，要求對方10月底前搬離。

沒想到對方家長事後不斷透過LINE傳送聖經經文，上頭寫道「我們大家都是神的兒女也就是一家人，家人彼此間不應該計較這麼多。」更到處散布原PO欠錢的假消息，氣得原PO揚言提告，原PO文末也忍不住抱怨「對自己女兒言必稱上帝的公主，那別人的女兒就該當妳家的奴婢嗎？」

貼文曝光後讓不少網友看傻，紛紛留言回應「走火入魔了」、「有夠衰的，遇到這種」、「不知感恩，應該燒毀」、「上帝是沒有女兒的，她是洪秀全現代版吧」；也有基督徒澄清「身為基督徒我覺得很汗顏有這樣的『姊妹』！我懷疑她的上帝跟大多數人的不同」。

一名高雄友人提出讓女兒到台北家裡借住的要求，沒想到事後又說希望借住到畢業，讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）