英13歲青年發明保險套辨性病 嚇壞亞洲：這年紀就會用？

2018年10月11日 17:42 王佐銘

保險套現在最主要的功能除了避孕還能預防性病，不過在未來可能還會增加了「檢測性病」的功能。英國一群年僅13歲的青年，近年便發明了一種遇到病毒會變色、發光的保險套，希望能透過這樣的新產品，讓人類在發生性行為時有更多的保障！

綜合外媒報導，英國有三名青年，分別為Muaz Nawaz、Daanyaal Ali和Chirag Shah，有天在學校上過性教育課程後，便開始發現保險套其實算是「被動式防禦」，若在過程中，保險套破裂，女方不但有懷孕的危險外，若其中一方有染性病，對方可能因而中標。為了想加強性行為的安全，他們便開始研究、發明是否有能偵測到性病的保險套，以給大家更多的保障。

據了解，這三名學生已有初步的概念，並將保險套命名為「S.T.EYE」。他們將保險套內加入一種發光塗層，若檢測到性病病毒或者細菌時，保險套就會因而變色。例如遇到衣原體會變成綠色、梅毒病毒變成藍色、皰疹病毒變成黃色、乳突病毒則是紫色等。意指，若使用這款保險套與伴侶發生性行為時，看到奇怪的顏色，便要趕緊就醫。

因為這三名學生的發明，人類的健康史向前邁了一大步，也因此讓他們得到倫敦青少年科技獎 (TeenTech Awards) 的健康創新首獎。此外，他們也被受邀進入了白金漢宮，讓家人相當以他們為榮。

不過這樣的事跡傳來到亞洲可就讓許多人覺得錯愕了！因為相較於西方開放的文化，東方民眾的保守對於這件事就有不同的看法，紛紛留言表示「這麼小就懂這些對嗎？」、「不是該好好讀書嗎？」、「絕對不讓兒女這麼早就發生性行為」、「這年紀敢碰我女兒我就打斷他們腿」、「年紀輕輕就會用保險套？」、「我無法接受！」、「這麼早開機會長不高吧？」