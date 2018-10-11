夫妻揪好友KTV狂歡 老婆被誤認「陪酒妹」慘遭警扣留

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

親朋好友難得敘舊，不免會選擇到KTV唱歌狂歡，增進彼此情誼。最近馬來西亞有一名黃姓男子和陸籍舒姓妻子和友人到KTV聚會，突然遇到警察臨檢，舒女和另一名也是陸籍的黃姓女子被警方懷疑是「陪酒妹」，當場將她們帶回警局扣留，讓一行人當下超錯愕又傻眼。

根據馬來西亞《中國報》報導，馬來西亞有兩名陸籍女子黃女和舒女，她們分別嫁給當地的男子，婚後也留在馬來西亞居住，5日晚間他們兩對夫妻和一名友人到一間KTV聚會，但在晚上10點30分左右遇到警方臨檢，他們配合拿出護照和簽證等身分證明文件，豈料黃女和舒女都被警方逮捕，認定她們是「陪酒妹」所以帶回警局扣留。

舒女的老公黃男在妻子遭扣留後，馬上提供警方兩人的結婚證書等文件，希望能證明舒女的身分，但警方卻遲遲不肯放人；黃男對此十分擔憂，因為舒女的胃不好，怕她遭扣留期間身體支撐不住，而且兩人育有一名1歲的女兒，她因為找不到媽媽不斷哭鬧，讓他相當頭疼。

當天警方在KTV一共扣留50名外籍女子，其中有8名大陸女子、37名越南女子、2名泰國女子、2名柬埔寨女子和1名印尼女子，警方表示，他們要等到移民局鑑定當事者和家屬提供的證件或文件，才能確定她們是否並非濫用簽證，進行非法交易，才會進行釋放。

不過，黃男為此聘請的律師認為警方的作法有瑕疵，儘管他們尊重警方臨檢取締行為，但應該給予標準程序，讓家屬知道確認身分文件需要多久時間，因為當事人早就繳交證明的資料，這樣模糊的回答，只會害家屬時時刻刻著急。

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