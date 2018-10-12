鬼冒火？空地神奇燃燒60年 村民扛鍋碗瓢盆免費煮菜

鬼冒火？空地神奇燃燒60年 村民扛鍋碗瓢盆免費煮菜(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
鬼冒火？空地神奇燃燒60年 村民扛鍋碗瓢盆免費煮菜(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

一般人家要煮東西，家中都要有火爐，接瓦斯或天然氣才能料理。大陸重慶市有一處神奇的空地，從被發現至今已經「起火燃燒」60年，就算颳風下雨或下雪，火焰從來沒有熄滅；因此當地居民還會提水或準備食材，到空地煮東西，省下自家瓦斯費。

綜合陸媒報導，重慶市長壽區東門村有一片4平方公尺的空地，地面上有7、8個凹洞，最令人驚訝的是，洞口竟有熊熊烈火，而周遭仍有其他農作物正常生長，毫無受到這些神奇的火焰影響；當地村民表示，據他們所知洞口已經燃燒60年，而且下雨、颳風或下雪都沒有熄滅過。

其中一名王姓村民表示，以前要燒火都得準備木柴，而木柴又很貴，所以這片空地剛好造福他們，大家常常會提著鍋子來排隊，有些人是要煮水，也有人會準備其他蔬菜、食材來這裡料理。

大家常常會提著鍋子來排隊，有些人是要煮水，也有人會準備其他蔬菜、食材來這裡料理。 大家常常會提著鍋子來排隊，有些人是要煮水，也有人會準備其他蔬菜、食材來這裡料理。(圖/ 翻攝自影片)

大家對於空地的洞口離奇起火燃燒感到不可思議，儘管有民眾拿水想將火澆熄，但不用幾分鐘火又會復燃。當地相關單位對此回應，1958年曾有石油開採隊再當地鑽出一口天然氣井，後來火勢就蔓延到土下，所以這片空地洞口的火不會熄滅。

有網友質疑當地政府不想辦法禁止民眾靠近火源，是置村民生死於不顧，當局回應，因為幾十年來從未傳出事故，而且火焰也沒有影響周遭種植的農作物，因此就讓它繼續燃燒，剛好替不少居民省下瓦斯費。

用力過猛！格鬥女選手台上「噴...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。