2018年10月12日 07:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

鬼冒火？空地神奇燃燒60年 村民扛鍋碗瓢盆免費煮菜(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

一般人家要煮東西，家中都要有火爐，接瓦斯或天然氣才能料理。大陸重慶市有一處神奇的空地，從被發現至今已經「起火燃燒」60年，就算颳風下雨或下雪，火焰從來沒有熄滅；因此當地居民還會提水或準備食材，到空地煮東西，省下自家瓦斯費。

綜合陸媒報導，重慶市長壽區東門村有一片4平方公尺的空地，地面上有7、8個凹洞，最令人驚訝的是，洞口竟有熊熊烈火，而周遭仍有其他農作物正常生長，毫無受到這些神奇的火焰影響；當地村民表示，據他們所知洞口已經燃燒60年，而且下雨、颳風或下雪都沒有熄滅過。

其中一名王姓村民表示，以前要燒火都得準備木柴，而木柴又很貴，所以這片空地剛好造福他們，大家常常會提著鍋子來排隊，有些人是要煮水，也有人會準備其他蔬菜、食材來這裡料理。

大家常常會提著鍋子來排隊，有些人是要煮水，也有人會準備其他蔬菜、食材來這裡料理。(圖/ 翻攝自影片)

大家對於空地的洞口離奇起火燃燒感到不可思議，儘管有民眾拿水想將火澆熄，但不用幾分鐘火又會復燃。當地相關單位對此回應，1958年曾有石油開採隊再當地鑽出一口天然氣井，後來火勢就蔓延到土下，所以這片空地洞口的火不會熄滅。

有網友質疑當地政府不想辦法禁止民眾靠近火源，是置村民生死於不顧，當局回應，因為幾十年來從未傳出事故，而且火焰也沒有影響周遭種植的農作物，因此就讓它繼續燃燒，剛好替不少居民省下瓦斯費。