想省醫藥費！女童遭眼鏡蛇咬稱跌倒 毒發恐截肢仍憂：怕不能做家事...

女童遭眼鏡蛇咬稱跌倒 毒發恐截肢仍憂：怕不能做家事..(圖/翻攝自騰訊視頻)

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上月大陸廣東發生了一起令人相當心痛的事件，一名6歲女童在深夜獨自外出找爸爸，沒想到在經過山間的時候，意外遭到眼鏡蛇咬傷，但為了不想讓父親多負擔醫藥費，便謊稱自己僅是摔傷，最終毒發錯過了治療的黃金時期，恐面臨截肢的危險。

想省醫藥費！女童遭眼鏡蛇咬稱跌倒 毒發恐截肢仍憂：怕不能做家事... 女童知道經濟狀況不好，想省醫藥費稱自己跌倒。(圖/翻攝自騰訊視頻)

綜合陸媒報導，這起事件發生在上月24日，當時女童的父親外出與友人聚會，但因為已到凌晨仍還未回家，獨自在家的女童相當擔心父親的安危，因此決定外出找他。沒想到走在山間小路時，卻意外遭蛇咬。父親發現後，因為深怕父親負擔醫藥費，女童便貼心謊稱是自己跌倒摔傷的，因此送去醫院也僅打了個消炎止痛針。

直到隔天，父親發現女童模樣相當怪異，不但昏沉沉地不想說話，就連眼睛也開始翻白眼，再送醫檢查後，才發現女童是「膿毒症」，情況相當嚴重。經過醫生搶救後，雖然女童的性命成功保住，也清醒了，醫生問她說到底是什麼情況？好對症下藥，這時女童才說自己是被蛇咬，由於一開始實在不知道是哪種蛇類，醫生拿出手機讓她看圖片，才知道女童竟然是被眼鏡蛇咬。

另外，也因為時間拖了許久，女童錯過了黃金治療時間，右腳皮膚有大面積的壞死，若沒有即時治療，將有截肢的可能。對此，女童的父親表示，自己會趕緊去籌備醫藥費，因為就算再昂貴也不能讓女兒截肢，如果真的那樣了，女兒現在還小，未來的生活怎麼辦？不過女童卻相當堅強，只擔心若以後腳被截肢了就沒辦法幫爸爸做家事了，貼心的舉動讓人非常心疼。

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