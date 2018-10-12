《如懿》被刪18禁片段曝光！乾隆「極樂8人行」不滿足 揪皇后同樂

2018年10月12日 13:59 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

周迅、霍建華主演清宮劇《如懿傳》即將迎來大結局，乾隆夜夜笙歌，和7名江南名妓廝混到天明，如懿因而上御舟勸告，不料卻大吵一架，如懿憤而斷髮，與乾隆恩斷義絕。事實上，小說裡對這段御舟極樂時光描述得相當詳細，乾隆甚至邀如懿加入戰局，還做出「吟猿抱樹」的行房姿勢，讓如意噁心得全身起雞皮疙瘩。

乾隆下江南，炩貴妃衛嬿婉獻上煙花女子水玲瓏給乾隆，而水玲瓏在原著小說中，名為「水沐萍」，除了有幸遭到乾隆寵幸之外，還一度將6位姐妹帶上御舟大玩8人行，讓乾隆夜夜風流，樂不思蜀。這下如懿再也無法坐視，好意勸諫乾隆，不料卻換來皇帝的一巴掌，氣得如懿斷髮，從此帝后決裂；至於水玲瓏被帶下了御舟之後，便被強制送進尼姑庵出家。

事實上，電視劇在這段劇情做了大幅度刪減，小說中對於乾隆的荒淫描述得相當詳細，正當如懿闖入御舟後，濃郁的脂粉香氣便撲面襲來，一時之間被燻得頭昏眼花，等她定睛一看，才看見裏頭正上演著香豔又淫穢的一幕，正當眾人發現如懿闖入後，嬉鬧笑語便嘎然而止，一群鶯鶯燕燕毫無顧忌地打量著她，卻也無動於衷，唯獨乾隆興致不減，要她「加入戰局」。

小說中描述「皇帝並無中止興致的意味，坐直了身體笑吟吟道：『皇后夜來雅興，陪朕同樂吧。』」就是這句話，讓如懿頓時間噁心不已，立即下令名妓離去，還命宮女容珮剪去名妓們繡在肩上的龍圖騰，此舉引來乾隆不悅，憤憤說道「朕只想喚她們來唱些民間俚曲，瞭解風物。」甚至出言辯解自己從小生長在宮中，沒見過平民女子，「朕只是好奇，想看看宮外的女子是怎麼樣的，她們的日子是不是鮮活潑辣，活色生香，所以朕才會留了她們在身邊。」

聽到這裡，如懿心已涼透，深深嘆息「皇上很想知道宮外的世界，便巡幸江南，覓香逐艷。可是作為臣妾，也很羨慕民間恬淡自足、喜悅平和的日子。夫妻間雖然過得寒薄，但可以稱心如意。」