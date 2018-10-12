朝流浪漢臉潑漆害他暴斃公墓　孬男「戴面具」出庭不敢面對

2018年10月12日 14:52 王佐銘

今年九月，英國發生了起惡意攻擊流浪漢的事件，當時一名男子在街頭看見一名流浪漢，忽然一時興起，便衝回家拿了兒子的水槍裝了紅色油漆，回去現場對著流浪漢的臉狂噴，過程中還自拍錄影。沒想到三天後，流浪漢卻暴斃陳屍在公墓旁，警方調查後發現了那部直播影片，雖然沒有直接證據表示流浪漢死因與潑漆有關，但還是立即拘提男子到案調查！

綜合外媒報導，透過男子直播的影像可以看到，案發當時Aaron慢慢走到流浪漢Michael Cash附近，起初對方不知道他要幹什麼，沒想到下一秒Michael的臉就遭到Aaron拿水槍猛射紅色的油漆，口中還不斷嘲笑著對方「這就是我們對待乞丐的方式！」讓無辜的Michael無端受辱，畫面相當惡劣與殘忍，網友們看到影片後紛紛留言罵爆Aaron。

當地警方也在隔日前往案發當地，當時流浪漢Michael還是坐在原地，但是他不想報案，他還貼心地跟對方表示「不用擔心，我很好」豈料，三天後，Michael被發現已經暴斃在公墓中。警方獲報後，第一時間表示雖然沒有證據顯示他的死與遭潑漆有關，但是還是傳喚了該名潑漆的男子。

但沒想到最傻眼的是，當Aaron出庭時，竟然戴著面具，跟之前在直播時的態度完全不同，甚至還直言對自己的行為感到後悔，直言自己不敢面對眾人。對此，最後法官判定他，要罰18個月社區服務、180天無薪日，另外還要支付100英鎊(約4000元新台幣)的賠償金。

不過事後卻有專家表示，因為油漆其實內含許多有毒物質，Michael的臉部遭到油漆直射，恐怕已經讓他吸入大量的毒物，詳細的死因還需要等法醫解剖來判定。