罕病女嬰「一天48餐」 一歲多重到家人抱不動還險被吃垮

女嬰罹患罕病，永遠體會不到飽足感。(圖/翻攝自影片)

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罕病女嬰1歲多「一天48餐」 24kg重到家人抱不動還險被吃垮

對於亞洲父母而言，孩子身體健康、養得白白胖胖的是個有福氣的象徵。不過印度最近就傳出一名女嬰年僅1歲多，一天得吃48餐，體重還重達24公斤。如此的「巨嬰」對他們而言並不是福氣，而是沉重的負擔，因為她罹患了罕見疾病，巨大的食量讓家人不眠不休的照顧，還讓家裡差點被她吃垮。

綜合外媒報導，這名女嬰因為體內嚴重缺乏「瘦素」（Leptin），所以讓她永遠都無法體會到「飽足感」，因此每隔半個小時就會想要吃東西，若吃不飽，她便會哭鬧，讓父母不知道該如何是好。由於這項疾病算是先天性的基因缺陷，目前全世界也僅51個例子。

據了解，現在不到兩歲的她，體重已經重達24公斤，是許多新生兒的好幾倍。當時剛出生的她，體重還正常，沒想到出生兩個月大左右，她喝奶的速度跟次數就越來越快、越來越多，之後她的體型便開始比同齡小孩還要大很多。

對此，她的父母表示，雖然帶她前去各大醫院就診，但是因為案例極少，所以真的沒辦法治療。不過因為他們相當愛這個女兒，所以會努力的養育她。只是礙於家中的經濟狀況，女嬰的出生與她日漸增大的食量，簡直為家境雪上加霜，讓他們非常苦惱。

所幸這則新聞在當地被報導後，有醫院願意替女童進行免費的研究治療，期盼她能早日康復，也為女童的家人減輕沉重的負擔。

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