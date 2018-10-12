真的老司機！他開公車摟小三坐大腿　元配抓姦爆打扯髮

2018年10月12日 18:15 王佐銘

菲律賓日前有一位行徑離譜的公車司機，他不但罔顧乘客安全，把小三帶上車甜蜜地讓她坐在他腿上，還被正宮「捉姦在車」逮個正著，當場上演全武行，讓民眾瞬間傻了眼！

綜合外媒報導，這起事件發生於本月6日，當時司機正摟著坐在腿上的小三兩人甜蜜地載著乘客們穿梭在當地的街上，兩人模樣相當恩愛，讓乘客們都不忍心阻止他們。沒想到好景不常，之後經過奎松市站時，一名中年婦女突然衝上車來，看到駕駛座的兩個人，氣得她坐到副駕，對著緊緊相依在駕駛座上的兩人一陣狂毆。

原來該名中年婦女是駕駛的老婆，因為一直都懷疑著丈夫有著小三，豈料卻在工作的時候，被她逮個正著。直指兩個人偷吃就算了，不但帶她來工作，還讓她坐在腿上。氣得她一邊動手一邊怒罵著：「我以為你們分手了！」

對此，自己與愛人被打的小三也不滿地開始反擊，當場和元配大打出手。不過她更高招的是，就算與元配發生激烈的打鬥，她仍緊緊黏在司機的腿上，完全不顧大家的眼光，就是要霸占著這個男人。

直到最後，有乘客前來阻止，司機的老婆才願意乖乖坐到駕駛座後方，但是她仍然無法停止飆罵。不過最傻眼的是，司機沒有因為這兩個女人就在身邊爭吵而舉止收斂。反而還很心疼小三，邊開車邊安慰著她，因此讓後方的妻子更生氣，甚至還想伸腳踹他，打算再戰一場。

不過整起事件的結局不得而知，因為乘客並沒有拍下完整的影片，因此三人之後如何發展便只能靠著他們自己處理了！