阿婆見保時捷就「碰瓷」要錢 路人看不下去直接抬走她

2018年10月13日 07:00 王佐銘

大陸鄭州昨(12)日街頭發生了一起令人哭笑不得的鬧劇，一名阿婆見到一位年輕人開著保時捷前來，她便直接假摔躺在超跑旁邊，要車主賠償人民幣5000元(約新台幣2.2萬)。原本不願意的車主因為阿婆在警消到場後仍不起身，無奈之下只好拿出500元人民幣試圖打發她走。豈料這個舉動卻讓圍觀的民眾見義勇為，直接撥回車主的手，並直接把阿婆抬走。直指說對方是個慣犯，每週都來碰瓷一次，希望不要助長歪風！

據陸媒《梨視頻》報導，案發當時保時捷的駕駛緩緩開過，明明沒撞到阿婆，但她卻突然倒地，且沒有起來的打算。即使警察、救護人員到場，阿婆都只想要車主給她賠償金，還獅子大開口想要對方賠償5000元人民幣，讓車主相當無奈。

畫面中還可以看到，阿婆相當無賴，不但手抓著輪胎胎框，就算車主靠近問候，她也不領情，甚至還直嗆「說那麼多廢話幹嘛？」對此，無奈的車主原本打算給她500元請她離開「案發現場」，沒想到一旁的民眾反而看不下去，直接衝過去把車主手上的錢撥開，更直言給她100元都算多了！最後大家齊力把阿婆抬走。

另外，有目擊者指出，該名阿婆每個禮拜都會碰瓷，讓民眾相當生氣。且阿婆的行徑相當惡劣，若有人協助車主或者試圖讓她離開，她便抓、咬對方，非常可惡。因此，這次阿婆沒得逞還落得被抬走的下場，巡邏員便笑著表示，「這次是她犯了眾怒」因為是慣犯，大家都看不下去了，所以才會齊力這樣做，為的就是不要助長歪風！