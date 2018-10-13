為愛殉情大反轉 妻小自殺後兩天丈夫突現身

2018年10月13日 08:06 賈恩祺

近日，大陸發生一起為愛殉情的憾事，新化縣琅塘鎮的官方微信在本月10日發布一則《新化全城緊急尋找寫絕筆的女人（帶有兩小孩）》的推文，文中附有失蹤的戴姓女子的朋友圈截圖，內文寫道捨不得老公獨自一人離開，因此要帶著兒女陪伴他，更提到：「我更沒有勇氣承擔外界的壓力言論而活著」，疑似生前遭受輿論困擾；11日，警方在一處水塘中發現戴姓女子與其兒女的屍體，確定三人因溺水身亡。

綜合陸媒報導，戴姓女子丈夫在9月19日駕車失蹤，也無法聯絡到他，妻子曾委託當地自媒體發布尋人啟事，約10天後在河中發現男子駕駛的車輛，卻不見男子蹤影，生死不明。這之後疑似有人將丈夫的失蹤怪罪於她，使其遭受許多輿論壓力及困擾，因而發生憾事；在遺書中女子也提到：「如今我只希望我的離開，能夠讓你們放下何某離開的仇恨、也能夠讓你們的嘴巴以後能留點人情些」。

但在妻小身亡後兩天，其丈夫卻突然現身當地警局，據警方敘述，男子為逃避十幾萬負債，瞞著妻子購買賠償金額一百萬的人身意外險，利用借來的車偽造墜河現場，企圖詐領保險金；對此網友為戴姓女子感到不值，紛紛留言表示心疼：「人間悲劇」、「唉，遇人不淑」、「好可憐啊，輿論真是害死人」。

戴姓女子在朋友圈發出的遺書內容(圖/翻攝自微博)

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