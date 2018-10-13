天啊！3大連鎖披薩店「隱藏美食」 蛋糕、炸雞竟比Pizza好吃

披薩店裡竟有不為人知的「隱藏美食」！(圖/那個女生Kiki 授權使用)

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（影片/來源取自YOUTUBE 那個女生 Kiki，如遭刪除請見諒）

大家去披薩店除了點Pizza之外，是不是就沒有注意過店內販賣的其他附餐呢？其實這些披薩專賣店裡，裏頭有一些附餐，竟然比Pizza還好吃，想知道這些隱藏美食嗎？就讓「那個女生Kiki」來揭開你不可不知道的超厲害隱藏附餐美食啦！

1.拿坡里/炸雞

天啊～3大連鎖披薩店「隱藏美食」 蛋糕、炸雞竟比Pizza好吃 炸雞的美味程度，讓不少人吃過都感到驚為天人！(圖/那個女生Kiki 授權使用)

單點為49元，口味有原味和辣味。炸雞的外皮非常脆、肉質很軟嫩且juice，每咬一口都非常入味，很適合喜歡吃重口味的人！且拿坡里炸雞美味的程度，讓很多網友玩笑地說：「這是一家被披薩耽誤的炸雞店﻿。」

2.拿坡里/重乳酪蛋糕

天啊～3大連鎖披薩店「隱藏美食」 蛋糕、炸雞竟比Pizza好吃 很多人會到店內單買乳酪蛋糕！(圖/那個女生Kiki 授權使用)

單點為180元，口感非常綿密，且乳酪的味道很濃厚，吃起來是不會膩口的，感覺能一塊接一塊的吃下去，Kiki更說：「披薩店賣的蛋糕竟然比一般蛋糕店賣的好吃」，據說它的美味程度，會讓許多人特地到拿坡里單買蛋糕而不是買Pizza呢！

3.達美樂/轟炸雞腿

天啊～3大連鎖披薩店「隱藏美食」 蛋糕、炸雞竟比Pizza好吃 炸雞皮薄肉汁超juice！(圖/那個女生Kiki 授權使用)

單點為70元，外皮被炸得金黃酥脆，皮薄肉質紮實，肉汁也非常足夠。唯一小小的缺點就是單點價格稍嫌太高。

4.達美樂/巴掌麵包

天啊～3大連鎖披薩店「隱藏美食」 蛋糕、炸雞竟比Pizza好吃 巴掌麵包size超大，口感紮實！(圖/那個女生Kiki 授權使用)

單點為60元，口味有香蒜和肉桂，Kiki選擇的是香蒜口味。外皮烤被烤得酥酥脆脆的，麵包體則是非常軟綿，咬起來卻十分有嚼勁。但稍嫌不足的是，香蒜的味道並沒有到非常濃，只有麵包表面有撒粉的地方會比較吃得出香蒜味。

5.必勝客/薯星星

天啊～3大連鎖披薩店「隱藏美食」 蛋糕、炸雞竟比Pizza好吃 薯星星絕對是萬年不敗的美食。(圖/那個女生Kiki 授權使用)

單點為60元，裏頭有附番茄醬可以搭配。表皮酥脆，吃起來有滿滿的馬鈴薯味，但表現較為中規中矩。

6.必勝客/德國芝心腸

天啊～3大連鎖披薩店「隱藏美食」 蛋糕、炸雞竟比Pizza好吃 芝心香腸口味較重，適合多人分享比較不會膩。(圖/那個女生Kiki 授權使用)

單點為159元，德式香腸中間夾著芝心餡料，香腸口感非常好，咬起來不會太硬，是很紮實的肉質。但稍嫌不足的是，中間芝心餡料味道會被香料味蓋住，且有點油膩，比較適合大家一起分享著吃，否則容易吃膩。

看完這麼多隱藏美食，是不是忍不住也想嘗試看看呢？下次到披薩店別只點Pizza，也可以試著吃吃看這些看似不起眼，卻意外美味的附餐唷！

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